Владивосток попал в Топ-10 по стоимости аренды 1-комнатных квартир

Владивосток по стоимости 1-комнатной арендной квартиры занимает в рейтинге ставок аренды на квартиры в городах РФ 9-ю строчку. Здесь ее аренда в среднем обойдется в 17633 руб., падение за I квартал составило 3,1%. Двухкомнатные квартиры сдаются в среднем по 22756 рублей, здесь также зафиксировано падение цены — на 2,2%. Трешки упали за квартал и того больше — на 5,5%, ставка аренды на этот тип квартир составила 25414 руб.