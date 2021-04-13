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Владивосток попал в Топ-10 по стоимости аренды 1-комнатных квартир

12 апреля 2021, 23:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Аренда квартир во Владивостоке подешевела
Последствия ограничений, связанных с пандемией, продолжают влиять на рынок аренды и в этом году. Люди продолжают работать удаленно, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съемном жилье или совсем отказаться от него, оставаясь или вернувшись на жительство в родные места.

Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие квартиры. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» выяснили это, подведя итоги I квартала 2021 года по 70 городам с населением более 300 тыс. человек.

По словам специалистов, с января по март в 47 городах из 70 исследованных однокомнатные квартиры подорожали, в 23 подешевели. Двухкомнатные выросли в цене в 34 населенных пунктах, в 35 снизились, в одном городе остались неизменными. На трехкомнатные цены смогли подняться всего в 13 городах, а в 57 упали.

Владивосток по стоимости 1-комнатной арендной квартиры занимает в рейтинге ставок аренды на квартиры в городах РФ 9-ю строчку. Здесь ее аренда в среднем обойдется в 17633 руб., падение за I квартал составило 3,1%. Двухкомнатные квартиры сдаются в среднем по 22756 рублей, здесь также зафиксировано падение цены — на 2,2%. Трешки упали за квартал и того больше — на 5,5%, ставка аренды на этот тип квартир составила 25414 руб.

У соседей по региону немного иная ситуация. Хабаровск находится в рейтинге на 6-й позиции по стоимости аренды однокомнатной квартиры. В среднем она обойдется в 21284 руб., рост за I квартал составил 5,9%. Двухкомнатные тоже подорожали, хотя не так заметно — 26445 руб. (на 0,5%). При этом съем трехкомнатных заметно подешевел — на 9,8%, до 29890 руб.

Специалисты видят причину уменьшения стоимости аренды в распространении льготной ипотеки: как только поддерживающие программы будут отменены, о чем не раз в текущем году заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, спрос на арендное жилье вырастет.

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