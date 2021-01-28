II. Южно-Сахалинск

Как и в столице ДФО, в Южно-Сахалинске ценовой максимум достигает отметки в 150 тыс. рублей за месяц проживания. В марте прошлого года ставки были еще выше — 200 тыс. рублей за месяц. Подобная плата взимается за съем премиального коттеджа. Первый этаж в нем выделен под кухонную зону, комнату отдыха и кабинет, второй занимают две спальни, еще один кабинет и большая лоджия, с которой открываются виды на сопки. Во дворе установлен мангал. Дом сдается вместе с гаражом и участком 5 соток.