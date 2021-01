Согласно исследованиям технологичного сервиса по поиску недвижимости «Циан», рынок аренды частных домов на Дальнем Востоке развит слабо. Исключение составляют только Приморье и Сахалин.

В ходе мониторинга, проведенного экспертами «Циан», было установлено, что в северной части Дальневосточного федерального округа (Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область) качественное предложение вовсе отсутствует. В большинстве других регионов оно зачастую сводится к нескольким лотам. С учетом того, что основная часть фонда частных домов на арендном рынке ДФО экспонируется в Приморском крае, рейтинг разделен на две части. В одной сопоставляются самые дорогие лоты во Владивостоке, во второй — других крупных городов. I. Владивосток 1-е место. Самая высокая ставка на рынке Приморского края — 150 тыс. рублей. Именно столько стоит месяц проживания в двухэтажном особняке площадью 100 кв. м, расположенном на берегу бухты Патрокл на ул. Бархатной во Владивостоке. Внутри выполнен евроремонт, установлены кондиционер, посудомоечная машина, система «теплый пол». В состав домовладения входят баня, гараж (60 кв. м) и земельный участок 5,5 га. 2-е место. Севернее — на берегу речки Богатая на ул. Шкотовской — за 120 тыс. рублей в месяц сдается двухэтажный коттедж 2019 года постройки с отделкой и обстановкой в стиле, который можно было бы назвать «ультраампир». Площадь объекта равна 200 кв. м. Он окружен участком в 7 соток. 3-е место. Еще один крупный лот экспонируется на ул. Маковского — одноэтажный особняк площадью 245 кв. м с 2 сотками земли. Планировкой предусмотрены шесть комнат, включая каминный зал, две сауны, два бассейна. Собственник согласен на заезд арендаторов с детьми и животными. Чек предложения весьма высокий: 90 тыс. рублей в качестве собственно арендной платы, 7 тыс. рублей вносятся за коммунальные услуги плюс нужно заплатить комиссию агентству — еще 25 тыс. рублей. 4-е место. Месяц проживания в двухэтажном деревянном доме (100 кв. м) с резным крыльцом, который находится в нескольких минутах ходьбы от побережья на ул. Прибрежной, обойдется в 70 тыс. рублей. За электричество придется заплатить отдельно. Также не стоит забывать о крупной комиссии — 30 тыс. рублей. Вознаграждением за эти траты могут служить сауна, бассейн и 4 сотки огороженной территории. 5-е место. Завершает топ-5 арендных домов Владивостока монолитный двухэтажный коттедж площадью 90 кв. м, построенный в Первореченском районе Владивостока (ул. Камская), в двух км от берега Амурского залива. В состав лота входит также земельный участок (10 соток). Ценник ограничивается 50 тыс. рублей в месяц (без учета коммунальных платежей). В соседних с Приморским краем регионах аренда частных домов распространена меньше. Выборка там значительно уже, а прайс заметно ниже. По сути, только на Сахалине фиксируется предложение, аналогичное владивостокскому. II. Южно-Сахалинск Как и в столице ДФО, в Южно-Сахалинске ценовой максимум достигает отметки в 150 тыс. рублей за месяц проживания. В марте прошлого года ставки были еще выше — 200 тыс. рублей за месяц. Подобная плата взимается за съем премиального коттеджа. Первый этаж в нем выделен под кухонную зону, комнату отдыха и кабинет, второй занимают две спальни, еще один кабинет и большая лоджия, с которой открываются виды на сопки. Во дворе установлен мангал. Дом сдается вместе с гаражом и участком 5 соток. Улан-Удэ Второе место (третье с учетом Владивостока) занимает Улан-Удэ. На его северной окраине, в полукилометре от берега Селенги двухэтажный деревянный дом (1998 года постройки) с 10 сотками земли можно арендовать за 40 тыс. рублей в месяц. Вместе с ним сдаются и два гаража. Предусмотрена опция с выкупом — в этом случае новый владелец получит в подарок автомобиль Toyota Platz. Чита На читинском рынке в аренду предлагается один из самых крупных объектов — двухэтажный кирпичный дом площадью 350 кв. м с 10 сотками земли. Однако собственник выставил ограничение: снять дом возможно только при условии последующей покупки. Поэтому схема расчёта предусматривает начальный взнос в 2 млн рублей, а затем ежемесячное погашение платежей траншами по 35 тыс. рублей. Хабаровск Одноэтажный дом в Хабаровске, сложенный из пенобетонных блоков, доступен для аренды по ставке в 30 тыс. рублей за месяц проживания. На 76,1 кв. м размещены три комнаты, кухня (14 кв. м) и раздельный санузел. Счета за электроэнергию постояльцам нужно быть оплачивать отдельно. Биробиджан Состояние рынка аренды частных домов на Дальнем Востоке во многом характеризует тот факт, что пятое место в рейтинге принадлежит скромному деревянному дому (70,7 кв. м) из Биробиджана, который вместе с 19 сотками земли можно снять всего за 10 тыс. рублей в месяц.

