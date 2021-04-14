Строительство фонтана в центре Владивостока остановили

Заместитель руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Алексей Зуев прокомментировал находку. Тоннель, обнаруженный под площадью Борцам за власть Советов (Революции) во Владивостоке, предположительно, является инженерным сооружением», — рассказал эксперт и уточнил, что объект, если судить по сообщениям в СМИ и видеоматериалам, попавшим в интернет, скорее всего, является частью исторической системы водоотведения. В настоящее время она не используется. Высокая степень сохранности объясняется тем, что при строительстве площади — она насыпная — в советское время данная система была засыпана.