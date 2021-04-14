Строительство фонтана в центре Владивостока остановили

Дело в том, что во время устройства котлована для строительства «сухого» фонтана рабочие наткнулись на сооружение, возможно, имеющее историческую ценность. Это тоннель, который уходит глубоко под землю.
Заместитель руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Алексей Зуев прокомментировал находку. Тоннель, обнаруженный под площадью Борцам за власть Советов (Революции) во Владивостоке, предположительно, является инженерным сооружением», — рассказал эксперт и уточнил, что объект, если судить по сообщениям в СМИ и видеоматериалам, попавшим в интернет, скорее всего, является частью исторической системы водоотведения. В настоящее время она не используется. Высокая степень сохранности объясняется тем, что при строительстве площади — она насыпная — в советское время данная система была засыпана.
«Долгое время не поступал воздух, поэтому естественным образом произошла консервация, было предотвращено дальнейшее разрушение», — приводит комментарий замруководителя инспекции пресс-служба правительства Приморского края.
В ближайшее время предстоит установить историко-культурную ценность объекта, заявил замдиректора.
«Порядок установления определен постановлением Администрации Приморского края, согласно которому информация выносится сначала на рассмотрение общественного совета при инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края — это постоянно действующий орган, куда входят эксперты, аттестованные министерством культуры РФ, краеведы, специалисты в области архитектуры. Объект будет всесторонне изучен, измерен, описан, после чего будет принято решение, как этот объект сохранить. Либо к нему обеспечат доступ, либо законсервируют для предотвращения дальнейшего разрушения», — подчеркнул Алексей Зуев.
Замруководителя также обратил внимание на то, что говорить сейчас о том, каким именно будет это решение, очень рано. «На сегодняшний день у нас есть только предположения. Никаких официальных заявлений быть не может без проведения всех необходимых мероприятий и подписания соответствующих документов», — подытожил Алексей Зуев.
Предполагалось, что увидеть красивый, современный фонтан горожане должны были к 1 сентября. Вполне возможно, что сроки открытия сооружения будут скорректированы из-за необычной находки.