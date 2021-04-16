Экс-губернатор Приморья открывает сеть уникальных магазинов

«Совместно с партнёрами мы открываем первые двенадцать пилотных магазинов. Вторым этапом мы запустим еще 300 магазинов, а далее — тысячу магазинов по всей России в ближайшие пять лет. Наша главная задача — снизить надбавку на стоимость дальневосточной рыбы, которую накручивают посредники. В магазин-порт „Находка“ вся продукция поступает напрямую из моря», — подчеркнул Дарькин.