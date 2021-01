Большому кораблю: Экс-губернатор Приморья может стать «царем российских морей»

«Океанрыбфлот» может сменить владельца. Компания, за которой стоят камчадалы, вполне вероятно перейдет в ведение экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина.

Ряд политологов уже высказался о том, что сделка не только приведет к появлению крупнейшего игрока в рыбопромышленной отрасли, но и изменит баланс политических сил. «Золотой Рог» разбирался в ситуации. Серьезная покупка Сергей Дарькин сделал еще один серьезный шаг на пути к абсолютному господству в российских морях. Экс-губернатор намерен заключить крупнейшую рыбопромышленную сделку и заполучить активы «Океанрыбфлота». По данным базы данных СПАРК-Интерфакс, АО «Океанрыбфлот» владеют два человека — депутат Законодательного собрания Камчатского края трёх созывов Игорь Евтушок и сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Обоим принадлежит по 48,92% уставного капитала компании. Оставшиеся 2.15% до сентября 2020 числились за компанией ООО СК «Кайрос». Она также принадлежала Евтушку и Пономареву в равных долях. В конце прошлого года компания была ликвидирована, и как на сегодняшний день распределены активы предприятия неизвестно. Приобретение «Океанрыбфлота» Дарькиным может сделать его крупнейшим рыбопромышленником России. НБАМР с правом вылова более 460 тысяч тонн рыбы в год обойдет «Норебо» Виталия Орлова (430 тысяч тонн), «Гидрострой» (410 тысяч тонн) и РРПК Глеба Франка (330 тысяч тонн). Заместитель директора Управляющей компании «Норебо» Сергей Сенников ранее прокомментировал новость о слиянии «рыбных гигантов», подчеркнув, что этот шаг позволит облегчить доступ к финансированию и расширить возможности для инвестирования в судостроение. Сегодня, по мнению Сенникова, это наиболее важные и обсуждаемые в отрасли инициативы. Чистая прибыль «Океанрыбфлота» за 2019 год составляет 4 105 879 000 рублей, активы достигли отметки в 4 294 442 000 рублей. Приморская ПАО «НБАМР» заработала в 2018 году 10 319 056 000 рублей доходов, чистые активы компании составили 7 725 686 000 рублей. Серьезные выборы Новые активы Сергея Дарькина нуждаются в представлении на самом высоком уровне, и у ряда экспертов есть мнение, что региональный депутат Александр Щербаков, которого многие эксперты связывают с «Океанрыбфлотом», может достойно представлять их в Госдуме. Однако краевые политологи считают, что утверждать о повышении шансов Александра Щербакова на успех в этой выборной кампании можно только при совпадении нескольких важных условий. В первую очередь, должен быть интерес самого Дарькина к продвижению приморского депутата в Государственную думу, а во вторую — скорость мобилизации свежеприобретенного ресурса. Шансы избраться увеличиваются пропорционально количеству денег, которое «бенефециар этого проекта» готов вложить в избирательную кампанию. «Я думаю, стоит сказать, что Щербаков известен в Приморском крае как человек, который имеет непосредственное отношение к рыбопромышленникам. Если Дарькин приобретет „Океанрыбфлот“, можно ожидать увеличения финансовых потоков и выделения большего количества средств на непроизводственные цели. В том числе и на политику. При необходимости Щербаков сможет получить дополнительную финансовую помощь и мобилизацию электората по портам приписки и судам. Суда могут входить в одну компанию, но иметь разные порты приписки, плюс влияние в отрасли, которое приобретет Дарькин, будет увеличено, как и общественное влияние и вес этого человека», — сообщил региональный политический эксперт Андрей Кудисов. Серьезный кандидат Впрочем, и без посторонней поддержки Щербаков имеет все шансы на успех. Политические обозреватели Дальнего Востока помнят все предыдущие кампании этого кандидата и подчеркивают, что он достойно их проводил. По мнению политологов, новая избирательная кампания Щербакова, как и предыдущие, будет не самой яркой, но традиционной и системной — встреча с коллективами, встреча с населением, благотворительные мероприятия. «Все кампании, которые до этого проводил Щербаков, были достаточно традиционными. Нельзя сказать, что он выбивался из общей колеи и как-то выделялся на фоне других кандидатов. Это были среднестатистические кампании кандидата партии власти. Но запомнился случай, когда в 2016 году на праймериз „Единой России“ он отличился баннером „Свой. Сильный. Путинский“. Понятно, баннер очень быстро убрали. Но это достаточно обширно обсуждалось в социальных сетях и запомнилось людям. Отмечу, что в этой избирательной гонке быть как все не получится, особенно если оппозиция выдвинет ярких кандидатов. На этих выборах придется действительно напрячься и действовать нестандартно для кандидата от ЕР», — рассказала политический обозреватель Ольга Кишаковская. Ранее сообщалось, что в 2019 году Александр Щербаков оказался одним из самых «заземлённых» депутатов ЗС ПК. Он задекларировал шесть земельных участков, два дома, две квартиры, гараж и четыре нежилых постройки. На него записано несколько компаний с весьма скромным доходом, однако ещё в 2015 году Щербаков владел 30% предприятия ООО «ВОСТОКФЛОТ». Это крупная международная логистическая компания, только за 2017 год она получила дохода на 782 628 000 рублей. Стоит отметить, что своим нынешним мандатом депутат ЗСПК Александр Щербаков напрямую обязан «морю»: в 2018 году он избрался благодаря так называем «судовым участкам». Александр ОРЕЛ.

