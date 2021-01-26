Большому кораблю: Экс-губернатор Приморья может стать «царем российских морей»

«Все кампании, которые до этого проводил Щербаков, были достаточно традиционными. Нельзя сказать, что он выбивался из общей колеи и как-то выделялся на фоне других кандидатов. Это были среднестатистические кампании кандидата партии власти. Но запомнился случай, когда в 2016 году на праймериз „Единой России“ он отличился баннером „Свой. Сильный. Путинский“. Понятно, баннер очень быстро убрали. Но это достаточно обширно обсуждалось в социальных сетях и запомнилось людям. Отмечу, что в этой избирательной гонке быть как все не получится, особенно если оппозиция выдвинет ярких кандидатов. На этих выборах придется действительно напрячься и действовать нестандартно для кандидата от ЕР», — рассказала политический обозреватель Ольга Кишаковская.