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Владивосток и Хасанский район свяжут морские маршруты

19 апреля 2021, 01:29
Фото: Юлия Береговая / Медиахолдинг1Mi
Реализацию проекта осложняет прежде всего отсутствие причалов
В Приморье состоялось совещание по реализации проекта создания туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда». На совещании, которое провел заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, обсудили в том числе проект организации морских прибрежных перевозок в Хасанском районе.

Как сообщает пресс-служба, правительство региона совместно с администрацией Хасанского района подготовит предложение для бизнеса по организации морских прибрежных пассажирских перевозок между Владивостоком и населенными пунктами Хасанского района на период наступающего туристического сезона.

Речь идет о рейсах в такие населенные пункты, как Безверхово и Славянка. В дальнейшем рассматривается возможность расширения маршрутной сети с включением в нее населенных пунктов Зарубинского поселения.

«Главной проблемой, которая препятствует организации там прибрежного пассажирского сообщения, является отсутствие в этих населенных пунктах причальной инфраструктуры. В качестве временной меры на этот сезон мы рассматриваем возможность организации перевозок силами коммерческих компаний с использованием временных понтонных причалов. Правительство готово обеспечить организационное и методологическое содействие структурам, готовым взяться за такой проект», — обозначил Константин Шестаков.

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#Новости#Бизнес#Владивосток#Туризм#Транспорт#Морские порты#Приморье
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