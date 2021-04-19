Владивосток и Хасанский район свяжут морские маршруты

Как сообщает пресс-служба, правительство региона совместно с администрацией Хасанского района подготовит предложение для бизнеса по организации морских прибрежных пассажирских перевозок между Владивостоком и населенными пунктами Хасанского района на период наступающего туристического сезона.
Речь идет о рейсах в такие населенные пункты, как Безверхово и Славянка. В дальнейшем рассматривается возможность расширения маршрутной сети с включением в нее населенных пунктов Зарубинского поселения.
«Главной проблемой, которая препятствует организации там прибрежного пассажирского сообщения, является отсутствие в этих населенных пунктах причальной инфраструктуры. В качестве временной меры на этот сезон мы рассматриваем возможность организации перевозок силами коммерческих компаний с использованием временных понтонных причалов. Правительство готово обеспечить организационное и методологическое содействие структурам, готовым взяться за такой проект», — обозначил Константин Шестаков.