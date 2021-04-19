Владивосток и Хасанский район свяжут морские маршруты

«Главной проблемой, которая препятствует организации там прибрежного пассажирского сообщения, является отсутствие в этих населенных пунктах причальной инфраструктуры. В качестве временной меры на этот сезон мы рассматриваем возможность организации перевозок силами коммерческих компаний с использованием временных понтонных причалов. Правительство готово обеспечить организационное и методологическое содействие структурам, готовым взяться за такой проект», — обозначил Константин Шестаков.