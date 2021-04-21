Приморцев приглашают выбиться в «Лидеры России»

В этом году в конкурс включили новые направления участия. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).