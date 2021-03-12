Приморье стало лидером по числу заявок на Digital-конкурс

Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Аблец сообщила, что у конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения, способного выработать единую позицию по ряду актуальных вопросов — например, об образовании в digital-сфере. «Это достойный итог. Мы довольны тем, что смогли вовлечь в конкурс такое количество людей из digital-среды. Возможности для выбора высококлассных кадров были бы даже при вдвое-втрое меньшем числе участников. Но такая цифра обещает, что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции и его победителями станут настоящие звезды, которые будут востребованы как в нашей компании, так и у партнеров конкурса. Еще один важный результат — высокое внимание профессионального сообщества: крупных компаний, ассоциаций, отдельных экспертов в области digital», — добавила Юлия Аблец.