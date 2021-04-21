Стали известны участники незаконных акций протеста во Владивостоке

Кстати, список тех, кто собирается идти на несанкционированный митинг, у правоохранителей уже есть — этот список вполне доступен публично. За несколько дней до даты акции в Интернете появился список людей, подтвердивших своей участие в ней на сайте «Свободу Навальному!». Также неизвестные лица опубликовали в одном из региональных Телеграм-каналов список участников акции по Приморскому краю с указанием ФИО, даты рождения, контактных телефонов.