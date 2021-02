Сторонники Навального заявили о прекращении акций протеста

Соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в ближайшее время новых протестных акций не планируется. По мнению политологов, данное заявление говорит о том, что протест изжил себя, и Навальному и его сторонникам стало всё сложнее привлекать участников для очередных несанкционированных митингов.

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Это не то, что мы хотим», — заявил Леонид Волков. Политолог Андрей Кудисов полагает, что реальные причины заключены в том, что с каждым разом всё меньше людей готовы выходить на улицу в поддержку Навального. Например, ситуация во Владивостоке наглядно подтверждает данный тезис. «Протестные акции в защиту «берлинского пациента» столкнулись с жесткой и неприятной реальностью. За неделю между 23 и 31 января число их участников сократилось в несколько раз. В этом сыграли роль несколько факторов. Начиная от отсутствия позитивной повестки будущего и вообще конкретного целеполагания, заканчивая обращением к геополитическим противникам России с просьбами принять жесткие меры ко всей стране. Значит, и к тем гражданам, которые выходили побузить в поддержку «гульфикфюрера». После того, как протестные акции были «заморожены» якобы «до весны», а все, кто участвовал в них, остались без какой-либо обещанной поддержки, доверие к секте иностранного агента начало стремительно падать, и это продолжится. Люди, прежде всего, молодежь, осознали, что их просто обманули. Качественных штрихов к картине добавляет и четкая работа правоохранительных органов, принцип которой прост — неотвратимость наказания за противоправные действия. Народ у нас неглупый, сложить два и два в состоянии. Поэтому ждать весной ренессанса протестов не приходится. Особенно, если будет проведена грамотная и спокойная работа по выявлению и пресечению деятельности спонсоров протеста, как на внешнем контуре, так и внутри страны. Уверен, что по ее результату и число их «кошельков» серьезно сократится», — считает Андрей Кудисов. Напомним, несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального состоялись во Владивостоке 23 и 31 января. Участниками первой акции оказались несколько сотен людей, ко второй акции количество протестующих снизилось до нескольких десятков. По итогам обоих акций было возбуждено три уголовных дела, несколько десятков человек были задержаны полицией.

