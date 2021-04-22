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Событийную отрасль признали самой пострадавшей от COVID-19

22 апреля 2021, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ивент-индустрия вернется в офлайн одной из последних
В России событийная отрасль признана одной из самых пострадавших во время эпидемии COVID-19.

2020 год стал серьезным испытанием для событийной индустрии. Запреты, локдаун и неопределённая ситуация во всем мире снизили количество офлайн мероприятий до рекордного минимума. При этом те же самые обстоятельства привели к технологической революции на event-рынке и многие агентства, сумев подстроиться под текущие реалии, овладели новой для себя экспертизой в онлайн-событиях.

Несмотря на постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, ивент-индустрия вернется в офлайн одной из последних.

По данным исследования, проведенного Выставочным научно-исследовательским центром R& C совместно с ключевыми профессиональными объединениями и при поддержке Фонда Росконгресс, потери событийной отрасли в России составили более 110 млрд рублей.

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