Событийную отрасль признали самой пострадавшей от COVID-19

2020 год стал серьезным испытанием для событийной индустрии. Запреты, локдаун и неопределённая ситуация во всем мире снизили количество офлайн мероприятий до рекордного минимума. При этом те же самые обстоятельства привели к технологической революции на event-рынке и многие агентства, сумев подстроиться под текущие реалии, овладели новой для себя экспертизой в онлайн-событиях.