Туристический кэшбэк позволит развивать инфраструктуру Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам оглашения Президентом России Владимиром Путиным Послания к Федеральному Собранию отметил, что регион приветствует решение президента продлить программу туристического кэшбэка.
Так, в Послании Путин озвучил решение продлить как минимум до конца года программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Днем ранее аналогичное предложение, сформированное на основе пожеланий регионов, Олег Кожемяко представил на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». По мнению губернатора, это одна из наиболее эффективных мер стимулирования внутренних турпоездок по России, в том числе в Приморский край.
Приморский край посетили уже не менее 1,5 тысячи человек — участников программы, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. По итогам первых двух этапов ее реализации в регионе сумма кэшбэка составила более 5 миллионов рублей.
Как сообщили в региональном агентстве по туризму, в ходе реализации первого и второго этапов программы в августе и октябре–декабре прошлого года, Приморский край посетили 1 459 туристов.
«Всего было зарегистрировано 766 транзакций на общую сумму более 26,7 миллиона. Из них 5,1 миллиона вернулись гостям региона в качестве кэшбэка. Средняя продолжительность поездки составила 4,8 дня. 1 167 туристов выбрали только проживание в гостиницах региона, 292 человека предпочли туры», — уточнили в ведомстве.
По словам руководителя агентства Владимира Щура, хоть это и скромные, на первый взгляд, показатели, но туристы «распробовали» программу, поскольку только начало третьего этапа (18 марта — 15 июня) показало значительно возросший спрос на турпродукты, подпадающие под туристический кэшбэк.
«На сегодняшний день у нас уже есть примерно 1 750 бронирований на общую сумму около 40 миллионов рублей. При этом период, когда можно сделать бронирование, продлится еще почти два месяца, поэтому мы ожидаем кратного прироста показателей третьего этапа по отношению к первым двум», — отметил он.
Напомним, что кэшбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Программа распространяется на услуги, оплаченные на сайте туроператоров и гостиниц, согласившихся на участие. Период проживания в классифицированных гостиницах и в специализированных транспортных средствах (железнодорожный и водный транспорт) должен составлять не менее 2 ночей (3 дней). Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. В путешествие можно отправиться со дня начала третьего этапа (18 марта) и вернуться до 30 июня этого года.
Ранее комиссия попросила все субъекты Федерации предоставить свои предложения по мерам поддержки туристической отрасли. В результате анализа поступивших предложений определены наиболее перспективные направления приложения усилий.
«Меры поддержки туризма, в первую очередь, должны быть направлены на человека, на российского туриста. Одной из эффективных мер поддержки стала программа стимулирования внутренних турпоездок по России, предусматривающая возврат части денежных средств, потраченных туристом — туристический кэшбэк. Этой программой воспользовались 350 тысяч россиян, а динамика спроса третьего этапа, стартовавшего в марте, превышает прошлогодние показатели в два с половиной раза. Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам», — подчеркнул глава региона.
Кроме того, с учетом пожеланий большинства регионов, предлагается развивать систему грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, а также разработать порядок финансирования либо компенсации части затрат на создание объектов инженерной и транспортной туристской инфраструктуры по примеру программы стимулирования программы кредитования жилищного строительства «Стимул».
«Эта программа пользуется большой популярностью, она понятна. Такая практика у Минстроя наработана, можно взять готовый продукт и перенести его на наше направление», — предложил Губернатор Приморья.
В качестве кардинальных мер поддержки туристической отрасли Олег Кожемяко считает возможным рассмотреть предложения по освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость сроком до 10 лет для предприятий отрасли, работающих в перспективных, но не «раскрученных» у российского массового туриста регионах. Дополнительной мерой поддержки может стать установление режима территорий опережающего развития для таких субъектов.
Это хороший механизм для того, чтобы увеличить турпоток в Приморье. Многие дальневосточники выбирают наш регион местом отдыха. Но пока у нас еще не совсем совершенная инфраструктура, нет дорог к популярным местам в Хасанском районе, Находкинском городском округе, в целом по побережью. Предложенный Президентом механизм позволит развивать туристические базы и соответствующую инфраструктуру», — прокомментировал Послание Губернатор.
Глава Приморья также подчеркнул, что решения Владимира Путина дадут значительный стимул развитию внутреннего туризма, что очень актуально в сложившейся обстановке.
«Необходимо вводить налоговые льготы для туристической отрасли, особенно по развивающимся регионам. В силу короткого турсезона и большой долговой нагрузки на инвестора нужно использовать инфраструктурную поддержку для туристических направлений. Решения, озвученные Президентом, вселяют уверенность, что Правительство РФ подготовит широкий комплекс мер по развитию туризма, в том числе, которые накануне обсуждались на комиссии Госсовета», — отметил Олег Кожемяко.