Туристический кэшбэк позволит развивать инфраструктуру Приморья

Напомним, что кэшбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Программа распространяется на услуги, оплаченные на сайте туроператоров и гостиниц, согласившихся на участие. Период проживания в классифицированных гостиницах и в специализированных транспортных средствах (железнодорожный и водный транспорт) должен составлять не менее 2 ночей (3 дней). Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. В путешествие можно отправиться со дня начала третьего этапа (18 марта) и вернуться до 30 июня этого года.