В Приморском крае введён особый противопожарный режим

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.