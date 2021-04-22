В Приморском крае введён особый противопожарный режим

С 8 апреля особый противопожарный режим действовал в 20 муниципалитетах края. 21 апреля ОПР распространили на территории Арсеньевского, Дальнереченского, Лесозаводского и Спасского городских округов, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов — таким образом особый противопожарный режим стал действовать на всей территории Приморья.
Главам муниципалитетов, на территории которых введён ОПР, рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности.
Во время действия особого противопожарного режима запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня, сжигание мусора на территориях муниципалитетов. На землях лесного фонда запрещаются огнеопасные работы.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Отметим, что 21 апреля в Приморье было зарегистрировано 44 природных пожара на общей площади 2768 гектаров, в том числе на землях лесного фонда — 35 пожаров на площади 1677 гектаров, а также 152 термические аномалии.
С начала 2021 года в Приморье на землях лесного фонда зарегистрировано 177 лесных пожаров на площади 1762 гектара, землях Минобороны — 24 лесных пожара (3907 гектаров), землях ЛОМ «Ясное» (Хасанский район) — 11 пожаров (4795 гектаров), землях иных категорий — 138 пожаров (17407 гектаров).