На территории Приморья ввели особый противопожарный режим

Соответствующий документ подписала председатель правительства Приморья Вера Щербина. Согласно документу, особый режим распространяется на Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский районы, Большой Камень и Фокино.
«Главам этих муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные соответствующими нормативными актами. Речь о запрете пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципалитетов. Запрещено проводить в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасные работы. Территории следует своевременно очистить от горючих материалов и мусора. У жилых строений, сопредельных с лесными массивами, должен быть создан запас воды для тушения пожаров. Восстановлению подлежат противопожарные минерализованные полосы», — рассказал министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов.
По его словам, подобные режимы длятся недолго, как правило, до середины мая — когда появляется новая растительность, вероятность распространения огня значительно снижается.
«Прошу приморцев с пониманием отнестись к ограничениям, связанным с введением особого противопожарного режима. Это непродолжительная и действенная мера по профилактике лесных и природных пожаров», — отметил министр.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима положены административные штрафы: от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч — для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Стоит отметить, что только за последние сутки в Приморье ликвидировали 19 природных пожаров, локализовали два очага возгорания и отработали 54 термические аномалии.