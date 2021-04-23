Тихоокеанский туристский форум пройдёт во Владивостоке в очном формате

«На возвращение зарубежного потока туристов в ближайшей перспективе рассчитывать не стоит, поэтому сейчас, как и в дальнейшем, важно работать с отечественными туристами. Внутренний туризм будет на подъеме, дальневосточным регионам нужно бороться за каждого гостя, для этого необходимо все время учиться, перенимать опыт наших коллег из других субъектов. Уже несколько лет подряд, как в офлайн, так и в онлайн-формате мы делали акцент именно на образовательную составляющую и получили хороший отклик от участников форума. Мы готовы привлекать лучших спикеров и обсуждать важные для нашего региона темы, вместе вырабатывать пути решения текущих проблем. Я надеюсь, что первая такая живая встреча после трудного года пройдет с успехом и всем нам на пользу», — заявил глава агентства по туризму Приморья Владимир Щур.