Крупнейший видеохостинг блокирует материалы российских СМИ

Кроме того, РКН сообщает, что ранее по их запросу видеохостинг не стал изымать из публичного доступа около 6 тыс. из более 71 тысячи роликов, которые содержат суицидальный контент, детскую порнографию, призывы к экстремизму и другие потенциально опасные материалы, которые обнаружило ведомство начиная с 2012 года.