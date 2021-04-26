Обязательную аттестацию ввели в России для экскурсоводов и гидов-переводчиков по инициативе Приморья

«Эту практику необходимо было масштабировать и унифицировать. Нововведения помогут навести порядок в сфере экскурсионных услуг, создать качественный, понятный и безопасный сервис для туристов. Аттестация важна, как с образовательной точки зрения, так и со стороны формирования благоприятной туристической среды. Важно, чтобы турист не только получил достоверные знания о регионе, но и захотел в него вернуться», — заявил зампред правительства Приморья Константин Шестаков.