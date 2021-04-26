Профподготовку в одном из лучших вузов страны смогут пройти более тысячи безработных приморцев

Более тысячи человек смогут пройти обучение в приморском филиале РАНХиГС в 2021 году. Краевое министерство труда и социальной политики и региональный филиал вуза подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере профподготовки, сообщили в пресс-службе приморского правительства.

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