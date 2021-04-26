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Строительство новой школы во Владивостоке начнётся уже в этом году

26 апреля 2021, 06:50
Фото: vlc.ru
Современную школу на 1275 учебных мест построят во Владивостоке в районе Патрокл по нацпроекту «Образование». Строительство планируют начать уже в 2021 году, сообщили в администрации краевого центра.

Как отмечают специалисты, новое учебное заведение построят в районе улицы Басаргина, 2. Мэр Владивостока Олег Гуменюк поручил, чтобы проект был разработан с учётом рельефа и видовых характеристик местности.

В самой школе, кроме учебных классов и аудиторий, построят два спортзала, бассейн, библиотеку и кинотеатр. Кроме того, на крыше установят эксплуатируемую кровлю — она функциональнее обычной, а также удобнее в обслуживании.

«Это совершенно новый подход к строительству учебных заведений. Школа будет создана по самым современным стандартам, где ребятам будет комфортно учиться, заниматься творчеством и спортом, общаться и отдыхать», — отметил глава Владивостока.

По словам заместителя главы администрации Азата Ислаева, начать строительство школы планируют уже этим летом. Сдадут объект до конца 2022 года — все этапы строительства будут контролировать административная комиссия и общественные наблюдатели.

Стоит отметить, что в Патрокле в данный момент идёт строительство ещё двух детских садов, один из которых сдадут в эксплуатацию уже в ближайшее время — рабочие заканчивают последние работы.

Учреждение готово принять 240 детей, в том числе и в три ясельные группы. В каждой группе предусмотрены игровые комнаты и спальни, буфеты, раздевалки, туалеты. Кроме того, в здании обустроили музыкальный и спортивный залы, оборудовали пищеблок и все необходимые технические помещения.

Второй детский сад рассчитан на такое же количество мест — новое дошкольное учреждение расположится в районе улицы Басаргина. Строительство завершат уже в этом году.

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