zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Юных приморцев ждут на Всероссийской онлайн-олимпиаде

26 апреля 2021, 02:21
Фото: ЦБ РФ
Основной тур стартует 27 апреля на образовательной платформе Учи.ру
Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы
Сюжет
Банки

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, школьники Приморья могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1–9-х классов.

Основной тур стартует 27 апреля на образовательной платформе Учи.ру. Участники олимпиады будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников.

Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру. Основной тур будет проходить до 17 мая.

В день начала основного тура олимпиады, 27 апреля, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Начало урока — в 9.30 по московскому времени, он подойдет для учащихся 6-х классов и старше. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

«Пробный тур олимпиады проходил с 13 по 26 апреля, за это время в нем приняли участие более двух тысяч приморских школьников. Уверены, что приобретенные знания помогут им принимать грамотные финансовые решения в будущем, и приглашаем всех учеников школ Приморья присоединиться к основному туру соревнования», ― отметил первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.

Напомним, проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

Материалы по теме
Приморским школьникам к лету приготовили подарокШкольников приглашают в путешествие по маршруту Москва — Владивосток — МоскваПриморские школьники получат по 10 тысяч рублей
#Новости#Банки#Бизнес#Дети#Интернет#Образование#Финансы#Школа#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56