Юных приморцев ждут на Всероссийской онлайн-олимпиаде

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, школьники Приморья могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1–9-х классов.
Основной тур стартует 27 апреля на образовательной платформе Учи.ру. Участники олимпиады будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников.
Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру. Основной тур будет проходить до 17 мая.
В день начала основного тура олимпиады, 27 апреля, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Начало урока — в 9.30 по московскому времени, он подойдет для учащихся 6-х классов и старше. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.
«Пробный тур олимпиады проходил с 13 по 26 апреля, за это время в нем приняли участие более двух тысяч приморских школьников. Уверены, что приобретенные знания помогут им принимать грамотные финансовые решения в будущем, и приглашаем всех учеников школ Приморья присоединиться к основному туру соревнования», ― отметил первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.
Напомним, проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.