300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. По маршруту следования поезда предусмотрены остановки, образовательная и экскурсионная программы. Правда, не сообщается, если будут победители из Владивостока — поедут ли они обратно в Москву, если да, то обеспечат ли им перелет домой.