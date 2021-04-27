Близкий Север

«Край для меня родной и мне бы очень хотелось, чтобы здесь людям жилось комфортно, чтобы они отсюда никуда не уезжали. Отдаленные территории — там всегда сложнее. Это округ, где накопилось много серьезных проблем и в то же время люди говорят о простых человеческих вещах, о том, чтобы у них была чистая вода, тепло в домах, дрова, чтобы хорошо ходил общественный транспорт, чтобы у них были хорошие дороги, чтобы дети ходили в школы, детские сады. И мы должны пытаться им помочь и сделать так, чтобы задачи эти были решены.