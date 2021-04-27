Человек человеку — помощник

Семейное устройство — важнейшее направление деятельности многих НКО Приморья. Конечно, чтобы взять ребёнка из приюта в семью и дать ему заботу и тепло, совсем необязательно вступать в какую-то организацию. Но, как показывает практика, опека и усыновление далеко не всегда проходят гладко: на этом пути приёмных родителей подстерегает множество трудностей. И тогда помощь нужна уже самим взрослым. Обмен опытом адаптации, психологическая поддержка — за этим люди приходят в клуб семей «Приморье без сирот». Это всего лишь один из проектов одноимённой краевой некоммерческой организации, зародившейся во Владивостоке более 7 лет назад и продолжающей расти и развиваться. Сегодня ответвления НКО «Приморье без сирот» действуют в Уссурийске, Артёме и еще нескольких городах края.