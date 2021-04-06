«Благое дело» встретило день рождения на новом месте с помощниками

«Благое дело» встретило день рождения на новом месте с помощниками
Сегодня, 12:44ОбществоФото: Администрация ВладивостокаС территории «Благого дела» вывезли пять «КамАЗов» веток, дров и мусора
Мэр Владивостока не только помог некоммерческой организации техникой и рабочими, но и сам принял участие в субботнике

Нынешнюю весну известная приморская организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» встречает на новом месте: администрация города предоставила Геннадию Антропову и его соратникам красивое одноэтажное здание старинной постройки неподалёку от станции «Первая Речка». 25 марта АНО «Благое дело» отметило 13 лет со дня своего официального создания, а 27 марта приехали волонтёры из центра связи ТОФ вместе с юнармейцами, а также сотрудники городской администрации во главе с мэром Олегом Гуменюком — и на территории закипела работа.

Субботник стал лучшим подарком для некоммерческой организации — по признанию Геннадия Антропова, силами добровольных помощников убирать упавшие ветки и деревья, возможно, пришлось бы несколько месяцев. С территории «Благого дела» вывезли пять «КамАЗов» веток, дров и мусора.

«В такие минуты понимаешь и веришь, что наш центр будет работать, развиваться и станет одной из ярких творческих площадок города», — написал Геннадий Антропов в своём блоге, поблагодарив Олега Гуменюка и его команду за своевременную и необходимую помощь.

«Благое дело» получает и краевую поддержку: в этом году решено возродить и продолжить проект «Анатомия творчества», который «выстрелил» ещё восемь лет назад и даже получил специальный приз «Серебряного лучника», конкурса проектов в сфере PR.

Проект реализуется при поддержке департамента внутренней политики Приморского края и предполагает организацию мастер-классов по лепке и росписи керамики, средневековой миниатюре, литью металла и другим ремёслам.

Наталья БАРАНОВА.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокликвидациятранспортдетиблагоустройствоблаготворительностьСО НКО
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы