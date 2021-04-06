«Благое дело» встретило день рождения на новом месте с помощниками

Мэр Владивостока не только помог некоммерческой организации техникой и рабочими, но и сам принял участие в субботнике

Нынешнюю весну известная приморская организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» встречает на новом месте: администрация города предоставила Геннадию Антропову и его соратникам красивое одноэтажное здание старинной постройки неподалёку от станции «Первая Речка». 25 марта АНО «Благое дело» отметило 13 лет со дня своего официального создания, а 27 марта приехали волонтёры из центра связи ТОФ вместе с юнармейцами, а также сотрудники городской администрации во главе с мэром Олегом Гуменюком — и на территории закипела работа. Субботник стал лучшим подарком для некоммерческой организации — по признанию Геннадия Антропова, силами добровольных помощников убирать упавшие ветки и деревья, возможно, пришлось бы несколько месяцев. С территории «Благого дела» вывезли пять «КамАЗов» веток, дров и мусора. «В такие минуты понимаешь и веришь, что наш центр будет работать, развиваться и станет одной из ярких творческих площадок города», — написал Геннадий Антропов в своём блоге, поблагодарив Олега Гуменюка и его команду за своевременную и необходимую помощь. «Благое дело» получает и краевую поддержку: в этом году решено возродить и продолжить проект «Анатомия творчества», который «выстрелил» ещё восемь лет назад и даже получил специальный приз «Серебряного лучника», конкурса проектов в сфере PR. Проект реализуется при поддержке департамента внутренней политики Приморского края и предполагает организацию мастер-классов по лепке и росписи керамики, средневековой миниатюре, литью металла и другим ремёслам. Наталья БАРАНОВА. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 13.

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