«Дистанционка»: благо или вред?

В апреле 2020 года школы Приморского края оказались лицом к лицу с необходимостью срочно перестраивать методику преподавания и весь учебный процесс — пандемия коронавируса жёстко диктовала новые правила общественной жизни, и в первую очередь было решено заботиться о здоровье детей. Ученики перестали ходить на занятия, но до конца мая продолжали осваивать программу дистанционно — с помощью интернета, компьютеров и смартфонов.
Спустя год «Золотой Рог» собрал мнения руководства краевого образования, родителей и педагогов о том, чем запомнилась «дистанционка» и к каким результатам привела.
Не все школы края выдержали дистанционный формат получения знаний до окончания учебного года: решение о его необходимости муниципалитеты принимали самостоятельно, и там, где позволяла эпидемиологическая обстановка. А малокомпетентные школы с количеством учеников меньше 50 человек спустя несколько недель возвращались к традиционному очному обучению.
Технически организация дистанционного обучения вызвала сложности не столько в школах, сколько в семьях учеников. Если образовательные учреждения на сегодняшний день повсеместно подключены к интернету и имеют достаточно компьютеров для организации онлайн-уроков, то дома такие условия есть не у каждого школьника, особенно если речь идёт о небольших сёлах. Ситуация осложнялась и в случаях, если компьютер в семье был один, а учеников — несколько.
Тогда каждая школа самостоятельно выбирала платформу, на которой будет проходить дистанционное обучение. Некоторые образовательные учреждения применяли такой формат и до периода самоизоляции — как, например, находкинская школа № 14. Получив карт-бланш на выбор, школы пустились во все тяжкие: кто-то сразу принялся устраивать Zoom-конференции, а кто-то ограничивался общением в мессенджерах WhatsАрp, так как не все педагоги были опытными пользователями социальных сетей и интернета. Министр образования Приморья Наталья Бондаренко констатировала: многие учителя оказались с техникой не в ладах, из-за этого часть проблем дистанционного обучения легла на плечи родителей.
«Все были недовольны — и директора, и родители, и профсоюзы, и сами ученики. В этом нет ничего удивительного, поскольку «дистанционка» — непривычный формат, — рассказала Наталья Бондаренко. — Бесспорный плюс дистанционного обучения в том, что в период самоизоляции дети могли получать знания, однако на объём и качество этих знаний «дистанционка» повлияла негативно. Несмотря на свои достоинства, данный формат никогда не заменит живого общения с учителем.
Не очень позитивно сказалось и отсутствие культуры дистанционного обучения. Педагоги попытались привычное очное образование без каких-либо изменений перевести в интернет-форму. А это два совершенно разных формата, поэтому нужно было полностью поменять и программу, и расписание. Учителя к этому не были готовы ни с организационной, ни с методической точки зрения. Как выяснилось, ученики тоже не умели заниматься самостоятельно — и это стало головной болью для родителей. Им приходилось отрываться от работы, чтобы контролировать детей и делать с ними домашнее задание, что тоже неправильно».
Родители школьников действительно сполна ощутили весь груз педагогической ответственности, занимаясь с детьми дома. Одна из владивостокских родительниц даже вела в соцсетях «хроники дистанционного обучения», где подробно описывала ежедневные сражения с программой начальной школы:
«Вчера мы с Олежкой, делая задание по математике, осваивали деление с остатком. Открыли справочник для начальных классов, почитали про это деление, ничего не поняли и… зашли на онлайн-платформу дистанционного обучения, решили несколько примеров, всё поняли, задание из учебника по аналогии сделали. Сегодня аналогичным образом осваивали деление в столбик: открыли учебник, ничего не поняли, пошли снова на этот портал», — рассказывает мама школьника Марина Белоухова.
Женщина отмечает, что некоторые задания доходили до абсурда. Но так как это часть учебного процесса — пришлось выполнять.
«Записывали на видео, как Олежка рассказывает стих наизусть для того, чтобы отправить видео учителю. Для этого пришлось сделать несколько дублей, потому что Олежка сбивался то в одном, то в другом месте. Местами съёмка напоминала юмореску советских времён о кроликах, ценном мехе и легко усваиваемом мясе. После того, как с трудом записали видео и отослали его учителю, выяснили, что нужно ещё сделать аудиозапись того, как Олежка читает другой стих, и тоже отослать её учителю.
На завтра, в 10:00 была запланирована видеосвязь по мессенджеру WhatsАpp, во время которой дети должны были пересказывать текст на английском языке. Но вечером учитель английского языка сообщила, что видеосвязи не будет, ибо её сегодня с учениками другого класса пытались провести, но получилось не ахти как: видео то зависало, то обрывалось… В общем, завтра опять будем записывать видео и отсылать учителю» — такие свидетельства трудных времён сохранил сетевой дневник Марины Белоуховой.
Однако были и противоположные отзывы. Нашлись такие родители, которым очень понравилось, что ребенок занимается дома.
«Нам дистанционное обучение полюбилось — сыну удобнее учиться в своём ритме, а на удалёнке это проще. Плюс он любит торчать в сети, и онлайн-урок в этом смысле привлекательнее. Вдобавок никто не отвлекает, уроки не срывает. Мой семиклассник был просто счастлив! Важно и то, что мы с ним интроверты, а таким людям уединение приятно. И мне не трудно с ним заниматься, если нужно. Ведь большинство родителей предпочитают спихивать процесс на кого-то ещё, а на дистанционке это, конечно, сложнее», — поделилась Виктория Чернохлебова.
Однако сложившейся ситуацией остались не очень довольны педагоги, особенно те, кто готовил выпускные классы.
«Самое плохое, что уровень подготовки в результате этого эксперимента с „дистанционкой“ у школьников действительно заметно просел: невозможно онлайн проконтролировать каждого ученика, если его родители сами не готовы уделять этому достаточное внимание. Боюсь, что последствия этого периода будут сказываться ещё и на результатах выпускных экзаменов в этом году», — поделилась опасениями педагог одной из владивостокских школ Светлана Бушмерева.
Учебный год 2020-2021 стартовал в обычном формате. Однако если в каких-либо классах выявляли случаи заболевания педагогов или учеников коронавирусом, то весь класс тут же снова переводили на «дистанционку». Министр образования региона Наталья Бондаренко не исключает вероятности применения онлайн-обучения и в дальнейшем, хотя бы в точечном масштабе.
«Сам по себе формат дистанционного обучения имеет право на жизнь и возможен даже в спокойной эпидемиологической обстановке. Например, если ученик уезжает на длительное время или болеет. Однако актуальным остается вопрос правильного подхода и понимания. Еще раз подчеркну — нельзя классно-урочную систему перенести в дистанционный формат без изменений. Когда педагоги шли по этому пути, сводя всё к общению в WhatsАpp, — это была их большая ошибка. Самые продвинутые школы Приморья нашли способы решения этой проблемы и выбрали очень интересные форматы подачи. Например, для разбора сложных тем подключают преподавателей топовых вузов страны, внедряют просмотры тематических фильмов, опер, балетов, предлагают ученикам пройти виртуальные тесты в игровом формате и так далее. Возможности дистанционного обучения огромны, и задача образовательного учреждения — грамотно выстроить траекторию обучения. Однако в настоящий момент полностью реализовать потенциал „дистанционки“ пока не готовы большинство учителей, родителей и детей», — считает Наталья Бондаренко.
Наталья БАРАНОВА.