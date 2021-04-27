«Дистанционка»: благо или вред?

«Сам по себе формат дистанционного обучения имеет право на жизнь и возможен даже в спокойной эпидемиологической обстановке. Например, если ученик уезжает на длительное время или болеет. Однако актуальным остается вопрос правильного подхода и понимания. Еще раз подчеркну — нельзя классно-урочную систему перенести в дистанционный формат без изменений. Когда педагоги шли по этому пути, сводя всё к общению в WhatsАpp, — это была их большая ошибка. Самые продвинутые школы Приморья нашли способы решения этой проблемы и выбрали очень интересные форматы подачи. Например, для разбора сложных тем подключают преподавателей топовых вузов страны, внедряют просмотры тематических фильмов, опер, балетов, предлагают ученикам пройти виртуальные тесты в игровом формате и так далее. Возможности дистанционного обучения огромны, и задача образовательного учреждения — грамотно выстроить траекторию обучения. Однако в настоящий момент полностью реализовать потенциал „дистанционки“ пока не готовы большинство учителей, родителей и детей», — считает Наталья Бондаренко.