zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дмитрий Легкий не сомневается в таланте приморской молодежи

27 апреля 2021, 05:02
Фото: Правительство Приморского края
Конкурс на тему профилактики экстремизма стартовал в Приморье

В Приморье стартовал конкурс молодежных мультфильмов на тему профилактики экстремизма в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в качестве награды победителей ждут дорогие призы.

Анимационный фильм предлагается создать в одной из трех категорий: «Выбор за нами», «Безопасные соцсети» и «Горжусь тобой, Приморье».

В рамках первой претендентам на победу нужно будет противопоставить положительные стороны жизни терроризму и экстремизму. От участников также требуется включить в проект порядок действий при угрозе теракта.

Работу в категории № 2 нужно будет посвятить способам обнаружения экстремистских сайтов. Помимо этого, юных аниматоров просят указать правила безопасного пользования интернетом.

Мультфильм в третьей категории должен содержать информацию об укреплении межэтнического и межрелигиозного взаимопонимания. Также в работе нужно рассказать о пользе гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения для профилактики экстремизма и терроризма.

Судьями выступят представители региональной власти, СМИ, общественных организацией и бизнеса.

В их числе — советник гендиректора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дмитрий Легкий. Он считает, что, несмотря на то что в силу еще не вполне сформировавшейся жизненной позиции, стремления к самовыражению и самореализации молодежь очень подвержена влиянию извне, именно молодые люди могут доступно и просто рассказать сверстникам о важности противодействия экстремизму и терроризму. «Убежден, что в нашем крае много талантливых и активных ребят, которые смогут подготовить качественные конкурсные работы и помочь в решении такого важного вопроса», — отметил он.

В Приморском крае существую десятки студий, выпускающих детскую анимацию. Многие работы затрагивают важные для общества проблемы — взаимоотношения членов семьи, экологическую ситуацию и даже противостояние коррупции.

Для медалистов в каждой из трех номинаций предусмотрены различные призы: три iPhone 11, три PlayStation 4 и три пары хороших наушников. Конкурс продлится с 10 апреля по 5 сентября. Отправлять свои творения участникам предлагается по адресу [email protected]

Материалы по теме
Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде Юных приморцев ждут на Всероссийской онлайн-олимпиадеВ Приморье открыли приём заявок на конкурс «Экспортёр года»
#Новости#Безопасность#Конкурс#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56