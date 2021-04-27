В Приморье открыли приём заявок на конкурс «Экспортёр года»

В краевом минэкономразвития рассказали, что премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ. Её цель — поощрить организации и индивидуальных предпринимателей, которые достигли исключительных результатов в экспортной деятельности.
«Премия, которую получают победители конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. В 2019 и 2020 годах по итогам этапа в Дальневосточном федеральном округе победителями были признаны шесть компаний Приморья», — отметили в ведомстве
Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Премия вручается в 12 номинациях, как для МСП, так и для крупного бизнеса.
Победителей первого этапа, на уровне каждого федерального округа, объявят с августа по сентябрь. А из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отберут победителей федерального уровня. Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
Подать заявку на участие можно до 15 июня, заполнив электронную анкету на сайте Российского экспортного центра.
На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ — электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).