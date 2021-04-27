В Приморье открыли приём заявок на конкурс «Экспортёр года»

«Премия, которую получают победители конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. В 2019 и 2020 годах по итогам этапа в Дальневосточном федеральном округе победителями были признаны шесть компаний Приморья», — отметили в ведомстве