В Приморье открыли приём заявок на конкурс «Экспортёр года»

В Приморье открыли приём заявок на конкурс «Экспортёр года»
В Приморье открыли приём заявок на конкурс «Экспортёр года»
Сегодня, 11:20БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Российский экспортный центр объявил о начале всероссийского конкурса «Экспортёр года»-2021. Правительство Приморья приглашает предпринимателей принять участие. Заявку можно подать до 15 июня.

В краевом минэкономразвития рассказали, что премия «Экспортер года» учреждена Правительством РФ. Её цель — поощрить организации и индивидуальных предпринимателей, которые достигли исключительных результатов в экспортной деятельности.

«Премия, которую получают победители конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. В 2019 и 2020 годах по итогам этапа в Дальневосточном федеральном округе победителями были признаны шесть компаний Приморья», — отметили в ведомстве

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Премия вручается в 12 номинациях, как для МСП, так и для крупного бизнеса.

Победителей первого этапа, на уровне каждого федерального округа, объявят с августа по сентябрь. А из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отберут победителей федерального уровня. Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Подать заявку на участие можно до 15 июня, заполнив электронную анкету на сайте Российского экспортного центра.

На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ — электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).

Сюжеты:
Приморский край
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