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Сергей Востриков: ООО «ВУТ» — это гарантия качества продукции

27 апреля 2021, 00:50
Фото: предоставлено Восточно-Уральским терминалом
«Восточно-Уральский Терминал» (ООО «ВУТ») получил статус резидента Свободного порта Владивосток. Соглашение об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток подписал генеральный директор предприятия Сергей Востриков.
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Уголь

Корреспондент «Золотого Рога» побеседовал с ним о дальнейших планах терминала и новом статусе.

Расскажите немного о предприятии, как работает «Восточно-Уральский терминал»?

ООО «Восточно-Уральский Терминал» специализируется на перевалке сыпучих и навальных видов грузов. У предприятия уникальное местоположение, оно находится на берегу незамерзающей бухты и является своеобразным «окном» для экспорта российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, уголь, который поступает в терминал из якутских и кузбасских разрезов, экспортируется в Южную Корею, Малайзию, Японию, на Тайвань, в Китай и другие страны АТР. Благодаря тесному и многолетнему сотрудничеству с иностранными партнерами компания стоит в авангарде экспорта на востоке страны.

Какими технологиями располагает «ВУТ» и насколько развита его инфраструктура?

Предприятие на сегодняшний день полностью отвечает всем необходимым требованиям и является современным производственным комплексом международного уровня. Терминал оборудован современной системой контроля за качеством погрузки, магнитными сепараторами, системами радиационного контроля и контроля окружающей среды, а также электронными весами, видеонаблюдением и промышленным телевидением. Современные технологии позволяют, что называется, с пульта, надежно и в полном объеме контролировать все технологические процессы. Наши партнеры знают, что «ВУТ» — это гарантия качества продукции, так как терминал соблюдает международные стандарты и нормы, согласно которым уголь должен быть высокоэнергетической марки, соответствовать оговоренной контрактом фракции и не содержать посторонних примесей.

Работают ли на предприятии местные жители и какой вклад предприятие вносит в экономику района?

Местные жители на предприятии работают, более того, до 2030 года, в рамках реализации одного из проектов, планируется трудоустройство еще как минимум 150 человек, набор которых будет осуществляться в Находке и ближайших районах.

Что касается экономики, в среднем прогнозируемый объем инвестиций, если даже взять вышеупомянутый проект, за период с 2021 по 2030 годы составит 22,6 миллиона рублей на одно созданное рабочее место. Эта цифра красноречиво говорит об объемах дополнительных инвестиций, которые помогут развить новые производственные мощности и открыть дополнительные рабочие места.

Кроме того, у предприятия есть программы социального характера, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий труда, поддержку здорового образа жизни, решение жилищных проблем, улучшение качества жизни сотрудников терминала, обучение и поддержку людей, социально-экономическое развитие, а также оказание благотворительной помощи.

«Восточно-Уральский Терминал» вообще не фигурирует в отчетах о нарушении экологического законодательства, а эксперты говорят, что в работе терминала используются закрытые склады. Что это за технология, и какие еще меры по уменьшению воздействия на окружающую среду использует предприятие?

Если касаться ответственного ведения бизнеса и соблюдения экологического законодательства, то наш перегрузочный комплекс, а также применяемые в работе крытые склады и устройство конвейерной системы являются примером правильно организованного процесса закрытой перевалки угля. Мы минимизировали негативное воздействие на окружающую среду, фактически изолировав уголь от внешнего мира. Переваливаемый груз хранится в закрытых складах и поступает в суда через специальные закрытые рукава. Мы также оснастили ковши перегружателей современными локальными системами орошения. Дополнительно на территории терминала работают орошающие установки для пылеподавления. В такой технологической цепочке выброс пыли в окружающую среду практически отсутствует.

Это окончательное устройство терминала или планируется внедрение еще каких-то инноваций?

Нет предела совершенству. Мы собираемся модернизировать часть конвейерной системы и заменить линию на закрытую галерею с системами аспирации. Кроме того в недалеком будущем на территории терминала появятся высокотехнологические автоматизированные судовые машины с телескопическими стрелами закрытого типа. Также на территории терминала будет возведено современное ветро-пылезащитное укрытие, исключающее загрязнение окружающей среды пылью. Это далеко не все, но наиболее быстрореализуемые проекты модернизации производства.

Какие дальнейшие планы развития у терминала и какие преференции предприятие получит со статусом резидента СПВ?

В ближайших планах развития — увеличение перерабатывающей способности Терминала до 8 млн тонн угля в год, а к 2030 году — до 20 млн. Сейчас мы работаем над развитием пропускной способности железнодорожной станции Находка — Восточная, в рамках проекта «Развитие перегрузочного комплекса ООО «Восточно-Уральский терминал». Осуществление данной реконструкции планируется за счет средств Инвестора. В качестве резидента СПВ предприятие намерено осуществить комплексные инвестиции в транспортную среду и увеличить перевалочные мощности терминала. Кстати, когда реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Находка-Восточная будет завершена, предприятие передаст пути ОАО «РЖД» в качестве транспортной линии общего пользования, что потенциально приведет к увеличению пропускной способности не только ООО «ВУТ», но и прочих стивидоров.

Юрий РОГОВ.

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