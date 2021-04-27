Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «САММИТ БАНК»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 5 мая 2021 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, в помещении ПАО КБ «САММИТ БАНК».