Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК» (далее по тексту — Банк), местонахождение: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, телефон (42-32) 46-83-01, сообщает, что 27 мая 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров банка в форме совместного присутствия.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, помещение ПАО КБ «САММИТ БАНК».
Начало собрания в 12 часов. Время начала регистрации участников собрания — 11 ч. 30 минут. Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для доверенных лиц — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 2 мая 2021 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров банка и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее 5 мая 2021 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по 24 мая 2021 года включительно).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 5 мая 2021 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, в помещении ПАО КБ «САММИТ БАНК».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
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