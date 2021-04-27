Цифровизация аптек добирается и до Владивостока

Разумеется, за автоматизацией и роботизацией медицинских систем будущее. Но сегодня даже речи не идет о том, чтобы отказаться от общения с реальным доктором или фармацевтом. По словам Томаса Брускетти, в Европе та же телемедицина выведена на качественно иной уровень. Так, пациенту в район сердца прикрепляют специальную «татуировку» (Cardio Tatoo Mode), которую можно носить в течение двух недель, она полностью фиксирует состояние пациента и передает данные лечащему врачу. На основании состояния человека врач делает заключение, назначает препараты или делает выводы, например, относительно хирургического вмешательства. В 70% случаев такие аппараты устанавливают в госпиталях по показаниям, в других случаях их назначает лечащий врач в поликлинике. 20% пациентов приобретают такие аппараты самостоятельно в аптеке, и они не всегда действительно больны, просто следят за своим здоровьем. Конечно, стоимость этих аппаратов внушительна, примерно $100 тыс. В России подобной услугой пока интересуются в вип-клиниках для состоятельных клиентов.