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В парке «Россия — моя история» во Владивостоке откроется новая выставка

27 апреля 2021, 03:11
Фото: кадр из трейлера выставки
Авторский проект о войне от первого лица «Вспомним» будет запущен при поддержке Минпросвещения России в мультимедийных парках «Россия — моя история» во всех регионах присутствия парка. Открытие выставки приурочено ко Дню Победы.

В столице Дальнего Востока — Владивостоке — оно состоится 5 мая. Об этом сообщили корреспонденту газеты «Золотой Рог» сотрудники парка. Напомним, мультимедийный парк «Россия — моя история» расположен во Владивостоке, в районе фуникулера, по адресу: ул. Аксаковская, д. 12. Парк функционирует 6 дней в неделю, кроме понедельника.

Выставка основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фотографиях и видеозаписях и построена по принципу художественного фильма с применением технологии 3D-проекции изображения на объект окружающей среды.

Экспозиция была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга, её концепция подразумевает семь связанных единым сюжетом залов, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны: маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда и других, сообщается на сайте Минпросвещения.

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