В парке «Россия — моя история» во Владивостоке откроется новая выставка

Экспозиция была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга, её концепция подразумевает семь связанных единым сюжетом залов, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны: маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда и других, сообщается на сайте Минпросвещения.