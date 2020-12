Цифровые инсталляции и RPG-битвы: парк «Россия – моя история» заработал во Владивостоке

Парк «Россия – моя история» открыли во Владивостоке в субботу, 26 декабря. Уже с этой недели ознакомиться с интерактивными экспонатами сможет любой желающий.

Парк «Россия – моя история» - это один из немногих музеев, где с каждым экспонатом можно и даже нужно взаимодействовать. Над созданием объекта работали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Они сделали всё, чтобы посетители и, особенно представители юного поколения, почувствовали сопричастность к происходящим событиям прошлых лет, применив для этого самые современные методы. В парке представлены арт-инсталляции, RPG-битвы, фильмы, вдохновляющая музыка, напоминающие игровые шоурилы, а также мультимедийные объекты, управляемые жестами, анимационный и трехмерный видеомэппинг на поверхности стен, книг, необычные архитектурные формы, с которыми интересно взаимодействовать и фотографироваться. Каждый экспонат-носитель – часть масштабного цифрового мира истории России, в котором посетитель сможет построить свой маршрут, а учитель провести урок с использованием новейших цифровых реконструкций, видеоматериалов и трехмерной графики. Всего насчитывается четыре мультимедийных экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945 – 2016». Каждая из них включает региональную составляющую, отражающую события и факты из истории Приморья тех лет, имеющие значение для всей страны. «Новый выставочный комплекс является самым современным в стране по уровню оснащения, актуальности исторического контента. Он предложит гостям и жителям Владивостока получить новый опыт изучения истории страны и региона с помощью цифровых технологий, качественного и эффектного дизайна, достоверных источников и объективного подхода к изложению материала. С уверенностью можно сказать, что приморский парк станет центром притяжения для всех думающих и стремящихся к развитию молодых людей и девушек», - сказал Иван Есин, руководитель ассоциации исторических парков «Россия - Моя история». Отметим, исторические парки «Россия – моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в стране. Филиалы музея уже действуют в 23 регионах России. Открытие парка станет важным этапом в работе по привлечению внимания приморской молодёжи к истории страны и родного региона. «Мы в свою очередь сейчас делаем все, чтобы вновь вернуть уроки исторической памяти в школы, создаем учебники краеведения, чтобы дать возможность жителям Приморья больше узнать об истории родного края. Уверен, что музей будет центром притяжения для тех, кто изучает историю и любит культуру. Благодарю всех, кто принимал участие в создании парка, прежде всего Президента России Владимира Владимировича Путина, ведь это его проект», – отметил Олег Кожемяко на церемонии открытия парка. Отметим, помимо главы региона на мероприятии также присутствовали заместитель начальника Департамента по работе с органами местного самоуправления в Управлении Президента РФ по внутренней политике Санал Бадмаев, представители правительства края, мэр Владивостока Олег Гуменюк, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир и другие.

