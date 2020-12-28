Цифровые инсталляции и RPG-битвы: парк «Россия – моя история» заработал во Владивостоке

«Мы в свою очередь сейчас делаем все, чтобы вновь вернуть уроки исторической памяти в школы, создаем учебники краеведения, чтобы дать возможность жителям Приморья больше узнать об истории родного края. Уверен, что музей будет центром притяжения для тех, кто изучает историю и любит культуру. Благодарю всех, кто принимал участие в создании парка, прежде всего Президента России Владимира Владимировича Путина, ведь это его проект», – отметил Олег Кожемяко на церемонии открытия парка.