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По новым правилам: Приморцев призвали не затягивать с прохождением техосмотра

28 апреля 2021, 01:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 1 октября 2021 года начнут действовать новые правила прохождения техосмотра (ТО) транспортных средств. Однако пройти его можно уже сейчас — специалисты правительства Приморья призывают сделать это, чтобы избежать очередей в будущем.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что с 1 марта 2021 года вступили в силу новые Правила прохождения технического осмотра автотранспортных средств.

Главным нововведением стало то, что раньше после прохождения ТО обязательно выдавалась диагностическая карта на бумажном носителе, а теперь она стала электронной.

«На документе ставится усиленная квалифицированная электронная подпись эксперта, который проводил диагностику. А в случае прохождения техосмотра пассажирским транспортом — автобусами до 5 тонн и более 5 тонн, соответственно, и инспектора ГИБДД, присутствовавшего при процедуре ТО», — сообщили в ведомстве.

Согласно правилам, разработанным в ГИБДД, владелец автобуса должен не менее чем за пять дней от желаемой даты подать заявку на прохождение диагностики любому оператору ТО, у которого есть соответствующее оборудование. За пять дней ведомство обеспечит присутствие сотрудника ГИБДД на пункте ТО при проведении проверки — уполномоченный сотрудник не только следит за соблюдением всех правил проведения процедуры и заполнения диагностической карты, но также проверяет соответствие номерных агрегатов и регистрационных данных автобуса.

В итоге, сотрудник ГИБДД вносит в Единую автоматизированную информационную систему технических осмотров (ЕАИСТО М) запись, подтвержденную цифровой квалифицированной подписью о соответствии или несоответствии транспортного средства требованиям безопасности.

Эксперты отмечают, что оформление диагностической карты, внесение результатов проверки в ЕАИСТО М должно вестись в режиме реального времени. Если у оператора пропал интернет и нет связи с системой, то он должен завершить начатую процедуру техосмотра и внести результат в течение 24 часов. Началом отсчета действия карты является момент ее появления в системе. По просьбе водителя оператор ТО может распечатать диагностическую карту на бумажном носителе, заверив ее подписью и печатью. Но даже при наличии этого документа оформить полис ОСАГО будет невозможно, если в ЕАИСТО нет сведений о прохождении техосмотра и допуске транспортного средства к участию в движении.

«Без диагностической карты, выдаваемой после успешного прохождения ТО, невозможно получить полис ОСАГО. В последнее время появились камеры, способные выявлять автомобили без полиса ОСАГО и значит „писем счастья“ со штрафами не избежать, как раньше», — отметили специалисты.

В краевом минтрансе напомнили, что даже если действие диагностической карты продлено, автовладелец вправе пройти технический осмотр заранее.

«С 1 марта по 1 октября 2021 год пункты техосмотра будут почти пустыми, так что можно выбрать удобное время и оформить новую диагностическую карту, которую принимают все страховые компании при оформлении нового полиса ОСАГО», — заключили специалисты министерства.

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