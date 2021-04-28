По новым правилам: Приморцев призвали не затягивать с прохождением техосмотра

Эксперты отмечают, что оформление диагностической карты, внесение результатов проверки в ЕАИСТО М должно вестись в режиме реального времени. Если у оператора пропал интернет и нет связи с системой, то он должен завершить начатую процедуру техосмотра и внести результат в течение 24 часов. Началом отсчета действия карты является момент ее появления в системе. По просьбе водителя оператор ТО может распечатать диагностическую карту на бумажном носителе, заверив ее подписью и печатью. Но даже при наличии этого документа оформить полис ОСАГО будет невозможно, если в ЕАИСТО нет сведений о прохождении техосмотра и допуске транспортного средства к участию в движении.