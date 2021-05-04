Детвору ждет отдых. Полноценный, но с оглядкой

Из них 225,6 млн будет направлено на капитальный ремонт лагерей, субвенции на организацию пришкольных лагерей, компенсацию родительской платы за путевки и субсидии лагерям. Порядка 78,6 млн выделено на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще 16,4 млн рублей пойдет на временное трудоустройство ребят от 14 до 18 лет, желающих летом потрудиться и подзаработать.