Детвору ждет отдых. Полноценный, но с оглядкой

Будут ли в этом году работать загородные и пришкольные лагеря, как проведут лето приморские дети? Газета «Золотой Рог» уверена — отдохнут они замечательно.
На детей денег не жалко
В правительстве Приморского края сообщили, что на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в этом году из казны региона выделят 320,6 млн рублей.
Из них 225,6 млн будет направлено на капитальный ремонт лагерей, субвенции на организацию пришкольных лагерей, компенсацию родительской платы за путевки и субсидии лагерям. Порядка 78,6 млн выделено на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще 16,4 млн рублей пойдет на временное трудоустройство ребят от 14 до 18 лет, желающих летом потрудиться и подзаработать.
При этом важно помнить, что родители могут компенсировать 50% расходов на оплату стоимости детской путевки.
По новым правилам
В министерстве образования Приморского края рассказали, что в 2021 году разными формами отдыха и оздоровления планируется охватить около 73,4 тысяч детей, среди них около 72,8 тысяч человек в период летней оздоровительной кампании.
Предполагается, что в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 50,2 тысяч детей, а в загородных оздоровительных лагерях — 14,1 тысяч. В санаторных лагерях — 575 ребят, а в лагерях палаточного типа — 700 детей. Ожидается что в лагерях труда и отдыха этим летом окажется 6,8 тысяч детей.
В прошлом году из-за ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, часть организаций отдыха и оздоровления края не смогли начать работу. А те организации, которые осуществляли деятельность в летний период 2020 года, принимали детей с учетом 50-процентной заполняемости от проектной вместимости.
В этом году детские лагеря будут работать по более мягким требованиям.
Например, разрешен отдых детей за пределами субъекта Российской Федерации. Кроме того, количество детей в отрядах, иными словами, наполняемость, должна быть не более 75% от проектной вместимости организации. Регионы Российской Федерации смогут принимать решения об открытии палаточных лагерей в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.
Так как риски распространения COVID-19 по-прежнему сохраняются, учреждения летнего отдыха должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава.
В частности, новые санитарные правила регламентируют проведение осмотра персонала на наличие COVID-19 любым из видов обследований. Для сотрудников, которые находятся в лагере круглосуточно, эта процедура обязательна перед выходом на смену. Если персонал будет покидать территорию учреждения, обследование должно проводиться еженедельно.
Стоит отметить, что от обязательной сдачи анализов вакцинация не освобождает. Напомним, что работники пищеблока перед каждой сменой также подлежат обследованию на наличие вирусно-кишечных инфекций. Данные требования обязательны для всех летних и оздоровительных учреждений.
Сохранится дезинфекция помещений и поверхностей, бесконтактная термометрия персонала и детей, установка антисептических средств на входах в жилые корпуса и столовые. Лагеря будут обязаны установить очистители воздуха в помещениях. Все учреждения отдыха и оздоровления перед началом работы обследует и оценит на соблюдение данных требований межведомственная комиссия, в состав которой войдут и представители Роспотребнадзора.
Отметим, что в этом сезоне в Приморье приедут отдыхать дети из других регионов. Чтобы избежать завоза опасной инфекции из-за пределов края, к началу лета специалисты разработают алгоритмы, согласно которым в случае вспышки заболеваемости дети будут направляться в медицинские организации. Также создается резервный коечный фонд для организации обсервации на случаи выявления коронавируса и изоляции контактных лиц.
И даже финансовая грамотность
На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году в бюджете Приморского края предусмотрено более 320, 6 млн рублей.
В настоящее время проводится работа по формированию реестра на 2021 год, обобщается информация о действующих учреждениях отдыха и оздоровления всех форм собственности, планируемых к открытию в текущем году, а также недействующих лагерях.
Реестр будет направлен в установленном порядке на согласование в территориальные органы Роспотребнадзора, Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, размещен на сайте министерства. В случае изменения сведений реестр будет обновляться по мере необходимости.
На начало апреля в реестр заявились 563 организации отдыха и оздоровления детей Приморского края, из них:
В преддверии летней оздоровительной кампании правительством Приморья организована большая информационная работа: на сайте министерства обновляется информация, нормативные акты, новые сведения появились также на созданном в 2016 году портале летнего отдыха prim.camp.
В рамках подготовки к летнему трудовому семестру 2021 педагогическим направлением Приморского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» осуществляется подготовка около 450 человек для работы в детских оздоровительных лагерях. Сейчас проводится обучение старших вожатых, а до начала оздоровительной кампании планируется обучить еще и вожатых-педагогов.
В министерстве образования Приморского края отметили, что в рамках реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности в Приморском крае на 2021–2023 годы» университетом Банка России разработан дистанционный курс обучения по специальной образовательной программе Банка России «Финансовая грамотность» для вожатых детских лагерей, а также педагогов и методистов учреждений дополнительного образования детей.
Распахнут свои двери и пришкольные лагеря, всего их на территории Приморского края откроется без малого 500. Практически при каждой средней общеобразовательной школе будет работать лагерь, где ребята, остающиеся на лето в городе, смогут провести время интересно и с пользой.
Большинство пришкольных лагерей намерены — при получении разрешения Роспотребнадзора — работать в три смены, с 8.30 до 14.30 с организацией горячего детского питания. Ребята будут посещать театры, кино, библиотеки, в которых на каникулы уже разработана специальная программа, гулять, играть в игры.
«Хотелось бы пожелать, чтобы отдых детей в 2021 году был безопасным, насыщенным и ярким. Посмотреть подробную информацию об интересных и полезных видах отдыха во время каникул, о возможности получения льгот и компенсаций можно на сайте регионального министерства образования и на портале летнего отдыха Приморья», — отметила глава ведомства Наталья Бондаренко.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.