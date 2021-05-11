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Допуск на рынок по новым правилам получили не все ломбарды Приморья

11 мая 2021, 06:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
В отношении 29 компаний введены ограничения
Только 36 из 65 приморских ломбардов получили добро от Центробанка
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Банки

На 30 апреля 2021 года 36 ломбардов, зарегистрированных в Приморском крае, получили право предоставлять услуги в полном объеме. Они были допущены на финансовый рынок Банком России по новым правилам после проверки юридического лица, его должностных лиц и собственников на соответствие установленным законом требованиям.

«С 11 января сведения о ломбардах включаются в реестр только после проверки Банком России. Ранее реестр ломбардов велся на основании данных ЕГРЮЛ. Для продолжения работы без ограничений компании должны были пройти процедуру допуска по новым правилам до 10 апреля», — сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

«Деятельность ломбардов по новым требованиям будет способствовать формированию честной конкурентной среды на рынке потребительского кредитования, повышению уровня прозрачности ломбардной отрасли и защиты интересов потребителей, в том числе от недобросовестных практик», — отметил начальник Отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой.

Всего в государственный реестр включены сведения о 65 приморских ломбардах. В отношении 29 компаний введены ограничения, в том числе запрет на заключение новых договоров.

До 9 июля действующие ломбарды сохраняют возможность подать в Банк России документы для подтверждения своего статуса и снятия указанных ограничений. В противном случае они утратят статус ломбарда. До тех пор компании обязаны исполнять обязательства по ранее заключенным договорам, однако они не имеют права заключать новые сделки и увеличивать сроки исполнения обязательств по ранее заключенным договорам.

Самостоятельно проверить легальность ломбарда и наличие ограничений заемщики могут на сайте Банка России. Отсутствие организации в государственном реестре ломбардов может свидетельствовать о нелегальной деятельности, в этом случае необходимо проинформировать правоохранительные органы и Банк России.

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