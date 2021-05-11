Не ПИФом единым

Никто не может гарантировать доходность того или иного ПИФа, тем более на срок от трёх лет. Хорошие управляющие компании, конечно, стараются минимизировать все риски и вкладываться в разные активы, но гарантии не даёт никто. К тому же выбрать правильную управляйку тоже непросто. Они, конечно, публикуют отчёты о своей деятельности, и можно обращаться к тем, кто последние несколько лет приводил свои ПИФы только к доходу, но и это никак не позволяет вам надеяться на то, что эта «удачливая полоса» не закончится на вас.