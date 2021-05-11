Не ПИФом единым

ПИФ — Паевой инвестиционный фонд — это, пожалуй, первое, что предложат вам в банке после депозита и металлических счетов. Этот способ инвестирования появился в России в 1996 году и сразу обрел большую популярность. Ещё зарождающийся тогда отечественный инвестиционный рынок считал ПИФы главной движущей силой по привлечению средств обычных граждан в биржевую торговлю. Люди поверили в этот инструмент и понесли брокерам свои деньги, потому как в то время это был один из немногих способов «вложиться» в акции и облигации, не тратя на это миллионов. Ведь именно ПИФ позволяет приобретать очень дорогостоящие активы за маленькие деньги. Как? Давайте разбираться.
Колхоз — он и на бирже колхоз
Что такое ПИФ? По сути это инвестиционный колхоз, в который каждый его участник вкладывает то, что хочет. Кто-то принёс лопату, а кто-то привёл корову. По итогу собранное в колхозе имущество — это ФОНД. А доля каждого вкладчика — ПАЙ. Тот, кто вложил мало денег, имеет маленький пай. У того, чей вклад более значительный, и пай побольше. Но главное, что вскопать колхозное поле в несколько гектаров никто из колхозников в одиночку не способен, а вот сообща запросто. Только участники ПИФа сами землю не пашут, а нанимают управляющую компанию, которая в свою очередь решает, где пахать, что сажать и кому продавать урожай. А вкладчики просто ждут прибыли.
Конечно, работу управляйки нужно оплачивать, к тому же, если урожай будет очень хорошим, то ей нужно будет выписать ещё и премию. Но колхозники на это соглашаются, потому как землю пахать не нужно, а достаточно только набраться терпения и дождаться осени. Это если образно.
На деле же пай в ПИФе можно купить только деньгами, ну и доход получают тоже не картошкой. Однако именно в доходе, а, вернее, в возможности его получить, и скрывается главный подвох паевых инвестиционных фондов.
Вход рубль, выход два
Как мы уже сказали, в отличие от других инструментов, у инвестора ПИФа нет в руках акции или, скажем, валюты. Он покупает не что-то конкретное, а ПАЙ — долю в общем деле. Человек приносит в фонд деньги, получив взамен документ о величине доли. Собранные со всех участников ПИФа деньги, вкладываются управляющей компанией в какое-то дело. Как правило, чтобы перестраховаться, УК не кладёт все яйца в одну корзину, а покупает на деньги ПИФа разные активы разных компаний.
Таким образом она сводит к минимуму риски потерь денег. Но главное, что деньги ПИФа переходят в активы (акции, доли в предприятиях, недвижимость и т. д.). Если вы по какой-то причине захотите выйти из ПИФа, то не сможете просто так вернуть вложенные средства. Чтобы получить деньги, вам нужно продать свой пай, и вот тут у вас могут возникнуть трудности.
Если ваша УК не ошиблась, и ПИФ чувствует себя прекрасно, то в продаже пая проблем возникнуть не должно. Вы быстро найдёте того, кто захочет приобрести долю в «растущем» бизнесе. В крайнем случае вы всегда можете предложить свой пай управляющей компании, правда, в таком случае вы продадите его по минимальной цене.
Гораздо труднее избавится от своей доли в ПИФе, если дела в фонде идут не лучшим образом. Тогда вряд ли за вашим паем будет стоять очередь из желающих купить его за хорошие деньги. Да и управляющей компании, чтобы вернуть вам деньги за пай, придётся продать активы, в которые они вложены, а это не всегда просто.
К тому же есть закрытые ПИФы, изъять деньги из которых можно только после истечения срока действия. Именно поэтому, прежде чем приобрести пай, неплохо бы поинтересоваться, к какому виду относиться предлагаемый вам ПИФ.
Также существуют открытые ПИФы — те, в которых вы можете подать заявку на погашение своего пая в любой момент. Деньги в таком случае вам вернут через несколько дней после подачи заявки. Есть ещё интервальные ПИФы. Вывести деньги из таких фондов можно только в определённое время, например, один раз в шесть месяцев. Конечно, все условия будут прописаны в документах вашего ПИФа, но обращать внимание на вид фонда вы должны сами. Ведь именно от этого зависит то, когда вы сможете получить свои деньги.
ПИФ — это надолго
Во всём мире инвестиционные фонды являются долгосрочным финансовым инструментом. Люди вкладываются в ПИФы не на год и не на два. Хотя в фондах открытого типа можно получить доход и через пару месяцев, никто в здравом уме не будет продавать свой пай, когда его стоимость только растёт. К тому же управляющая компания может решить вложиться в долгоиграющие инструменты, например, в долевое строительство на фазе «котлован». Понятно, что самый большой доход такой вклад принесёт, когда дом будет построен и сдан в эксплуатацию.
До той поры ваш пай будет приносить доход исключительно гипотетически. Но есть и ещё одна причина, по которой стоит подождать с продажей своего пая. Налоговая система в нашей стране выстроена таким образом, что любое поступление денег считается доходом. Даже если вы эти деньги вложили несколько месяцев назад, а сегодня вернули, вы будете обязаны заплатить подоходный налог.
Как правило, его списывает управляющая компания в момент сделки. В зависимости от размера вашего пая, этот налог может составлять до 15%. Так что если доходность вашего ПИФа будет меньше, то вы не только ничего не заработаете, но и можете потерять круглую сумму. Однако из этой неприятной налоговой ситуации есть простой выход. Если вы не продаёте свой пай в течение трёх лет, то государство списывает с вас обязанность платить НДФЛ. Т.е. стоит подождать, и с вашего дохода не будет ничего удержано. Так правительство решило простимулировать граждан инвестировать свои средства на долгий срок.
Гладко стелят, да жёстко спать
Так в чём же подвох? — спросите вы. Если ПИФы такие хорошие, то почему все не вкладываются именно в них? На то есть масса причин. И главная из них — это отсутствие гарантий!
Никто не может гарантировать доходность того или иного ПИФа, тем более на срок от трёх лет. Хорошие управляющие компании, конечно, стараются минимизировать все риски и вкладываться в разные активы, но гарантии не даёт никто. К тому же выбрать правильную управляйку тоже непросто. Они, конечно, публикуют отчёты о своей деятельности, и можно обращаться к тем, кто последние несколько лет приводил свои ПИФы только к доходу, но и это никак не позволяет вам надеяться на то, что эта «удачливая полоса» не закончится на вас.
Ведь управляющая компания не несёт никакой ответственности за то, что её ПИФ вдруг разорился. Она в любом случае получит свои деньги за управление фондом, списав их с ваших счетов. А если прибавить к этому ещё и возможные проблемы с продажей пая и списания налогов, то ПИФы перестают казаться таким уж прекрасным инструментом для инвестирования.
В кризисный 1998 год прекратила своё существование половина ранее открытых ПИФов. Вкладчики потеряли все вложенные в них деньги. На плаву остались только самые надёжные. Подобные проблемы испытали управляющие фондами компании и в 2008 году. Правда тогда большинство из них осталось на рынке, однако вкладчики пострадали.
Но несмотря на это, ПИФы сегодня пользуются популярностью. Ведь они дают возможность начать инвестирование даже с одной тысячи рублей, а доходность некоторых из них превышает все риски. По данным Forbes, например, в январе 2021 года доходность одного из отечественных фондов составила 9,85%. Если бы такие цифры сохранились в течение всего года, то общий доход вполне мог бы перевалить за 100%.
Александр КИКТЕНКО.