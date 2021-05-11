Пункты вакцинации против COVID-19 решили открыть в торговых центрах Приморья

«В большинстве пунктов уже сегодня прививку можно получить без предварительной записи. Это стало возможным благодаря увеличению пропускной способности пунктов, более удобному для посетителей режиму работы. Однако наша задача — максимально охватить иммунизацией людей среднего и старшего возраста, поэтому необходимо расширять количество пунктов и развертывать их там, где будет удобно привиться занятым людям», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.