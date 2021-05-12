Число внутренних авиарейсов в Приморье увеличится

В июне 2021 года авиакомпания «Аврора» планирует увеличить количество полётов из Владивостока в посёлки Преображение и Пластун. С начала текущего года услугами малой авиации в Приморье воспользовались более восьми тысяч человек.

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