Пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Владивостока откроют до конца недели

В региональном минздраве отметили, что пункт вакцинации в правительстве крае развернут как для сотрудников исполнительной и законодательной власти Приморья, так и для всех желающих горожан. Для вакцинации достаточно при себе иметь паспорт и СНИЛС, предварительной записи не требуется. Вакцинация проводится в будние дни, с 9:00 до 18:00, по улице Светланской, 22.