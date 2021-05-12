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Пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Владивостока откроют до конца недели

12 мая 2021, 02:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
До 15 мая во Владивостоке создадут дополнительные пункты вакцинации от коронавируса — их откроют в торговых центрах и общественных местах, удобных для граждан. Кроме того, мобильный пункт вакцинации открыли в здании правительства Приморья — привиться могут все желающие.

В региональном минздраве отметили, что пункт вакцинации в правительстве крае развернут как для сотрудников исполнительной и законодательной власти Приморья, так и для всех желающих горожан. Для вакцинации достаточно при себе иметь паспорт и СНИЛС, предварительной записи не требуется. Вакцинация проводится в будние дни, с 9:00 до 18:00, по улице Светланской, 22.

«Для вакцинации используется двухкомпонентный препарат „Гам-КОВИД-Вак“. Сегодня мы доставили в пункт 100 доз вакцины, но готовы подвозить требуемый объем в течение дня. На вторую прививку через 21 день каждый человек будет приглашен лично», — рассказали специалисты.

Кроме того, согласно распоряжению губернатора Приморья до 15 мая во Владивостоке откроют дополнительные пункты вакцинации в удобных для граждан местах — в частности, в торговых центрах и популярных общественных пространствах города. Привиться можно будет без каких-либо дополнительных тестов и анализов.

Стоит отметить, что в данный момент в Приморье развёрнуты 54 пункта вакцинации от COVID-19 на базе медучреждений края, а также 26 мобильных пунктов.

Сейчас в Приморье вакцинированы 114 231 житель края — 84 122 из них уже сделали обе прививки.

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