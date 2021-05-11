Пункты вакцинации против COVID-19 решили открыть в торговых центрах Приморья

Дополнительные пункты вакцинации против коронавируса решили открыть в Приморье — план новых пунктов с прививкой сформируют до конца текущей недели. В правительстве региона прорабатывают варианты открытия прививочных пунктов в торговых центрах и других общественных пространствах.

В краевом минздраве отметили, что мобильная работа по вакцинации показала хороший результат в Приморье и стала востребована среди людей ещё в осенний период — во время эпидемии гриппа. «В большинстве пунктов уже сегодня прививку можно получить без предварительной записи. Это стало возможным благодаря увеличению пропускной способности пунктов, более удобному для посетителей режиму работы. Однако наша задача — максимально охватить иммунизацией людей среднего и старшего возраста, поэтому необходимо расширять количество пунктов и развертывать их там, где будет удобно привиться занятым людям», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. С 8 мая мобильный пункт вакцинации заработал в торговом центре «Авиатор» в Артёме по адресу: улица Фрунзе, 32а. В минздраве региона сообщили, что пункты вакцинации открываются только после того, как пройдут проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям и после того, как установят специальное холодильное оборудование для хранения и транспортировки вакцин. Стоит отметить, что по данным приморского оперштаба на 10 мая, вакцинацию в крае прошли 111 897 человек, 81 400 из которых — завершили иммунизацию. Стоит отметить, что губернатор Приморья рекомендовал руководителям предприятий иммунизировать свои трудовые коллективы — для этого они могут обратиться с соответствующей заявкой в ближайший пункт вакцинации. «Дальзаводская» поликлиника организует 11 мая выезд на остров Попова для вакцинации населения, проживающего на территории острова, а также работников предприятий сферы образования, научно-исследовательского института, сотрудников МЧС. Предварительно записались более 150 человек», — отметила главврач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter