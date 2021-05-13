Более 184 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал Приморья вложили инвесторы в 2020 году

«В числе наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых и запланированных к реализации в Приморском крае, — строительство Находкинского завода минеральных удобрений, судостроительного комплекса „Звезда“, рыбопромышленного завода для безотходной переработки минтая и сельди в Приморском крае, базы марикультуры на побережье бухты Новгородская, специализированной холодильно-складской инфраструктуры для перевалки и хранения рыбной продукции и создание межрегионального оптового распределительного центра, строительство Артемовской ТЭЦ-2, Туристско-рекреационный кластер „Изумрудное кольцо“, строительство базы водных видов спорта на острове Русский Владивостока, автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный, создание высокотехнологичных производств по выпуску кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, ветеринарных антибиотиков биотехнологического синтеза и продуктов на их основе, строительство животноводческих комплексов в Ханкайском округе и Кировском районе, свиноводческих комплексов, комплекса по производству комбикормов, элеватора в Михайловском районе и многое другое», — говорится в докладе.