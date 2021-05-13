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Во Владивостоке пройдёт фестиваль мидий

12 мая 2021, 23:57
Фото: primorsky.ru
С 13 по 30 мая в столице Приморья пройдёт фестиваль мидий, ставший уже традиционным для Владивостока. Мероприятие состоится в двух форматах: ресторанный фестиваль и городской праздник «МидияСаммит».

Организатором фестиваля стал проект развития дальневосточной кухни «Pacific Russia Food». Стоит отметить, что городской праздник «МидияСаммит» состоится в рамках Тихоокеанского Туристского форума, где стратегическим партнёром выступает Туристско-информационный центр Приморского края (ТИЦ).

В ТИЦ рассказали, что заведения будут предлагать гостям мидии в соусе по единой цене: МиниМидии 300 граммов — 350 рублей и МидиМидии 500 граммов — 550 рублей, а также множество других блюд «вокруг мидий».

В 2021 году к фестивалю присоединились новые рестораны Приморского края. Кроме того, принять участие планируют и заведения из других регионов.

«Шеф-повара обещают сделать акцент на приготовлении новых уникальных соусов, которые займут почетное место в классическом ряду соусов к мидиям — томатный, сырный, сливочный, том-ям», — рассказали организаторы фестиваля.

Участники фестиваля:

— Паназиатский ресторан Zuma;

— Ресторан Moloko& Мёd;

— Фермерский ресторан Ogonёk;

— Паб Cat& Clover;

— Паб Brugge Pub;

— Панорамное кафе Hunter;

— Паб Billy’s Pub;

— Ресторан Gastroli Grill;

— Гастробар GUSTO;

— Бар «Другое место»;

— Кафе Crust Pizza& Wine;

— Ресторан Syndicate-Port Cafe;

— Ресторан «Миллионка»;

— Итальянский ресторан PastaMORE;

— Ресторан Tbilissimo;

— Кафе STUDIO;

— Раменная Umami Ramen Club;

— Ресторанный комплекс «Семь Футов»;

— Рестобар «Пруст»;

— Концепт «Гады и Крабы»;

— Рестобар «Невинные радости»;

— Рестораны «Пхали-Хинкали»;

— Сеть кафе Dumpling Republic;

— Ресторан-бутик Argentum;

— Ресторан IVOLGA, Благовещенск.

Отметим, что завершится фестиваль «МидияСаммитом» на набережной Спортивной гавани Владивостока — он пройдет с 29 по 30 мая.

В программе — кулинарные мастер-классы от шефов, презентации и дегустации продуктов, лекции и встречи на самом оживленном мидийном фудкорте.

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