Дмитрий Новиков продолжает бороться с нерадивыми управляющими компаниями

«Видите трещину в стене? Это рядом с моей квартирой, из-за этого у меня в комнатах постоянная сырость, вся стена в плесени», — жалуется пожилая жительница дома №9 по улице 40 лет ВЛКСМ.
Во многих квартирах прочно обосновался грибок, мусор с лестничных клеток жильцы вынуждены убирать самостоятельно, отопление в подъездах не работает. В таких условиях вынуждены жить несколько десятков семей. Жалобы в УК и профильные органы результата не дают, у старших по дому уже целая кипа обращений, оставшихся без ответа.
«В 2013 году направили письмо о восстановлении центрального отопления на лестничных клетках. Не сделано. 2017 год, пришёл срок проверки приборов учёта электроэнергии. Просим управляющую компанию найти подрядчика, дать на согласование смету. Ответа нет. 2019 год, подали заявление о трещине на фасаде дома, во всех угловых квартирах уже грибок. Ничего не сделано», — рассказала Дмитрию Новикову жительница одного из домов Анна Ёжикова.
При этом «управляйка» планирует повысить стоимость своих услуг. Данный факт вызвал недоумение среди жильцов.
«Почему мы должны платить больше, даже если за те деньги, которые мы ежемесячно перечисляем сейчас, ничего не делается? Дворники не убирают двор и подъезды, приходится лично ходить за каждым и показывать, где следует убрать», — рассказала местная жительница Ольга Неустроева.
Кроме того, на встрече выяснилось, дворники, работающие в управляющей компании, получают до тысячи рублей в месяц. Так что в таком низком качестве слуг нет ничего удивительного.
«Естественно, за такие деньги никто работать не захочет», — добавила Ольга Неустроева.
При этом управляющая компания нашла время и ресурсы подготовиться к визиту Дмитрия Новикова: фасады домов успели покрасить и привести в достойный вид. Жильцы дома иронизируют: хоть так удалось заставить их что-то сделать.
Дмитрий Новиков пояснил, что сейчас у жильцов есть несколько путей решения проблемы: либо инициировать общедомовое собрание и менять управляющую компанию, либо — добиваться качественной работы от уже имеющейся.
«Если вы решите поменять «управляйку», я и мои помощники поможем вам провести легитимное собрание, привлечём сотрудников городской администрации», — заверил Дмитрий Новиков.
В ближайшее время состоится встреча Дмитрий Новикова и жильцов с главой ГЖИ Евгением Баршаем. Результатом беседы должно стать принятие реальных мер воздействия на УК.
Помимо нерадивой «управляйки», у жителей домов на 40 лет ВЛКСМ есть и другие проблемы. Так, по дороге, на которую выходят подъезды их домов, на высоких скоростях постоянно ездят машины. Случались и несчастные случаи: ретивые автомобилисты сбивали прохожих или животных.
«Подготовлю депутатский запрос в ГИБДД по этой проблеме. Сложно что-то обещать, но предприму всё, от меня зависящее», — сказал Дмитрий Новиков.
Ранее Дмитрий Новиков встретился с жителями улицы Добровольского, где домами управляет та же компания — «Комплекс коммунальных услуг». Там претензии у людей были практически теми же — «управляйка» отказывается выполнять свои обязанности, дом в запустении, а жители тщетно пытаются добиться хоть какой-то работы от УК.
Что уже сделано
Дмитрий Новиков является депутатом Законодательного Собрания Приморья с 2011 года. За это время ему многого удалось добиться, в том числе — и в работе управляющих компаний.
С 2017 года действует интернет-портал ЗаДело.РФ. Туда каждый житель Приморья может прислать обращение, сегодня их набралось уже около четырёх тысяч. Жалобы в основном касаются состояния дорог, благоустройства, сферы ЖКХ, действий недобросовестных застройщиков и услуг управляющих компаний. Некоторые из поступающих запросов становятся информационными поводами для программы «Сталкер», автором и ведущим которой является Дмитрий Новиков. Огласка в СМИ в сочетании с депутатскими запросами становится действенным инструментом для решения проблем жителей Владивостока.