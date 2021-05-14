Дмитрий Новиков продолжает бороться с нерадивыми управляющими компаниями

«В 2013 году направили письмо о восстановлении центрального отопления на лестничных клетках. Не сделано. 2017 год, пришёл срок проверки приборов учёта электроэнергии. Просим управляющую компанию найти подрядчика, дать на согласование смету. Ответа нет. 2019 год, подали заявление о трещине на фасаде дома, во всех угловых квартирах уже грибок. Ничего не сделано», — рассказала Дмитрию Новикову жительница одного из домов Анна Ёжикова.