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Десять историй о войне: Дмитрий Новиков презентовал документальный фильм о ветеранах

17 мая 2021, 11:08
Фото: скриншот
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков представил документальный фильм «Они видели войну». Десять ветеранов Великой Отечественной войны в формате интервью поделились воспоминаниями о тех страшных событиях.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков представил документальный фильм «Они видели войну». Десять ветеранов Великой Отечественной войны в формате интервью поделились воспоминаниями о тех страшных событиях.

Презентация картины завершила одноимённый патриотический проект, инициатором которого стал депутат Дмитрий Новиков. В рамках инициативы команда портала «ЗаДело.РФ» провела конкурс сочинений и эссе о Великой Отечественной войне среди учеников школ и вузов. Для финального проекта — документального фильма — студенты и школьники несколько недель брали интервью у ветеранов: спрашивали их о тяготах военных лет, жизни в оккупации и лагерях, боях, в которых они участвовали. В итоге удалось подготовить 30 интервью, 10 из которых легли в основу картины.

«Я слышала, как некоторые говорят, что людям этого знать не надо. Но, разговаривая с ветеранами, обсуждая со своими родственниками войну, я поняла, что мы должны помнить об этом. Если забудем, те ужасы могут заново повториться», — сказала журналистка Ярослава Удовик.

Как отметил Дмитрий Новиков, цель проекта — познакомить молодых людей с ужасами тех лет, напомнить им, что пережили наши предки.

«Мы хотим помочь молодёжи погрузиться в историю Второй Мировой войны, рассказать о её событиях через частные истории ветеранов и «детей войны». Думаю, что нация, которая не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Мы должны хранить память о войне, рассказывать о ней нашим детям, чтобы те передавали воспоминания о тех днях будущим поколениям», — сказал Дмитрий Новиков.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса съёмки пришлось прервать, однако после снятия ряда ограничений работа над картиной продолжилась.

Посмотреть фильм «Они видели войну» можно на YouTube-канале и в официальном аккаунте Дмитрия Новикова в Instagram. Телевизионная премьера состоится 22 июня, в день начала Великой отечественной войны, на телеканале «ОТВ-Прим».

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#Новости#Политика
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