Мэр Владивостока договорился о ремонте во владивостокской школе

Во время визита в школу, мэр осмотрел площадку и отметил, что среди объектов действительно есть несколько, которые необходимо отремонтировать: спуск не до конца отделан деревянными элементами, в лабиринте появились отверстия, которые мешают ладоням. Также, Гарольд Кузнецов попросил установить на площадке ещё один рукоход.