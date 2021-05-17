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Приморский бизнес зовут вложиться в государственно-частное партнёрство по комплексной застройке

17 мая 2021, 00:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Застройщиков Приморского края приглашают к реализации комплексных проектов развития территорий на правах государственно-частного партнёрства (ГЧП). Сотрудники Инвестиционного агентства Приморья рассказали, как можно воплощать социальные проекты при помощи ГЧП.

В данный момент в регионе увеличиваются объёмы обороты комплексной застройки территорий — когда застройщик возводит сразу несколько домов в единой концепции. Кроме того, многие строительные компании берут на себя обязательства обеспечить жильцов объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами.

Согласно действующим условиям государственно-частного партнерства после заключения концессионного соглашения региональные власти предоставляют инвестору земельный участок. Предприниматель за собственные средства разрабатывает документацию и возводит объект. После ввода в эксплуатацию детского сада или школы государство постепенно возвращает застройщику вложенные инвестиции.

Срок платежей в среднем составляет 10-15 лет. Такой период возврата средств позволяет перераспределить нагрузку на бюджет региона.

«Государственно-частное партнерство — один из тех инструментов, которые одинаково выгодны и инвестору, и государству. Органы исполнительной власти получают возможность решать социальные задачи, а бизнес совершенствует собственный продукт, при этом получая гарантию возврата вложенных инвестиций», — рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофимов.

Так, в Надеждинском районе в рамках ГЧП готовится к реализации проект строительства детского сада и школы в одном из коттеджных поселков.

Помощь в реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства бизнесу оказывают в Инвестиционном агентстве.

«Наши специалисты расскажут обо всех возможностях ГЧП, о том, как с максимальной выгодой запустить инициативу при помощи этого инструмента, а также помогут оформить необходимую документацию. Приморский край открыт для предложений бизнеса, а мы готовы оказать всестороннюю поддержку», — отметил Трофимов.

Стоит упомянуть, что подробную информацию об условиях реализации проектов на принципах ГЧП можно получить на Инвестиционном портале Приморья, а также по номеру телефона: 8-800-500-35-25.

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#Новости#Бизнес#Строительство#Владивосток#Приморский край
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