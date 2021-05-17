Приморский бизнес зовут вложиться в государственно-частное партнёрство по комплексной застройке

«Наши специалисты расскажут обо всех возможностях ГЧП, о том, как с максимальной выгодой запустить инициативу при помощи этого инструмента, а также помогут оформить необходимую документацию. Приморский край открыт для предложений бизнеса, а мы готовы оказать всестороннюю поддержку», — отметил Трофимов.