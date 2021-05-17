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За четыре месяца авиакомпания «Аврора» перевезла более 275 тысяч пассажиров

16 мая 2021, 23:20
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
За этот период авиакомпания выполнила 4 549 рейсов

За январь–апрель 2021 года авиакомпания «Аврора» перевезла 275 147 пассажиров. Из них на внутренних рейсах было перевезено 272 452 пассажира, на международных — 2 695 человек.

«В этот период авиакомпания „Аврора“ выполнила 4 549 рейсов, из них на международных линиях — 62 рейса, на внутренних — 4 487 рейсов. Пассажирооборот „Авроры“ составил 356,42 млн пкм., грузооборот — 1 522 тонны», — говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, «Аврора» на регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Токио. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре.

Также самолёты авиакомпании «Аврора» выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях.

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