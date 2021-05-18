Приморцы могут получить двойные пенсии

«Мы не можем себе позволить взять на себя обязательства пенсионного фонда для всех жителей Приморского края. Сейчас рассматривается вариант опробовать такую программу на тех специалистах, которых у нас не хватает в сельской местности. Это работники медицинской сферы, у нас по этому направлению острая нехватка кадров. Пока это только предложения, они будут досконально прорабатываться. Например, один из вариантов — таким образом сохранить тех медработников, которые трудятся сейчас, но в ближайшее время собрались уходить на пенсию. Проработав еще какое-то время, потом, в течение определенного периода, они смогли бы получать уже две пенсии — государственную и краевую», — сказала Вера Щербина.