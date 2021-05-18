Работа для всех и каждого: как власти Приморья помогают справиться с безработицей

Бывает и такое, что некоторые соискатели обучаются по заявкам от работодателей. Министр труда и социальной политики Светлана Красицкая ранее отмечала, что таким образом с начала года сорок человек прошли обучение строительным специальностям для закрытия кадровой потребности предприятий-стейкхолдеров Приморья. Она также подчеркнула, что переобучение и повышение квалификации значительно увеличивает шансы безработных граждан трудоустроиться на желаемую должность.