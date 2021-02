Предложение от работодателей Приморья пока превышает спрос от соискателей

Приморский рынок труда все еще не вышел из кризиса. Вторая волна коронавируса не позволяет оперативно восстановить экономические показатели, а сокращение рабочих мест стало устойчивым и малоприятным трендом для региона. По данным Приморскстата, на конец прошлого года численность незанятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости региона, составила около 20 тысяч человек. Спрос превышал предложение Перед новогодними праздниками и в первые рабочие недели 2021 года активность соискателей работы значительно упала. Так, согласно информации сайта FarPost.ru, с июля 2020 на сайте наблюдался плавный рост количества вакансий, который к октябрю превысил показатель 2019 года. При этом во второй половине 2020 года активность кандидатов была ниже, чем в 2019 году. Претенденты были осторожны и не спешили менять работу. Тем не менее среди жителей регионов ДФО приморцы разместили наибольшее количество резюме. В 2020 году работу чаще всего искали начинающие специалисты и студенты, а также продажники. «В начале года многие задумываются об изменениях в жизни в целом и в работе в частности. Мы отмечаем повышенную активность соискателей в январе уже не первый год. В начале первого месяца этого года отношение „активность кандидатов/количество вакансий“ во Владивостоке примерно такое же, как и год назад, но в других городах Приморья ситуация отличается — на одного активного кандидата приходится больше вакансий, чем в январе прошлого года. Таким образом, сейчас в городах Приморья дефицит персонала работодатели ощущают сильнее, чем ровно год назад», — рассказали специалисты FarPost.ru. Аналитики портала зафиксировали некоторое снижение конкуренции среди соискателей. Если сравнивать ситуацию на рынке труда региона за последний год, то картина получается следующая. В декабре 2019 — начале января 2020 среднее количество резюме в базе данных hh.ru составляло порядка 15-15,5 тысяч. Среднее количество открытых вакансий — около 4 тысяч. В конце 2020 — начале 2021 года среднее количество размещенных резюме составляет уже более 17 тысяч, открытых вакансий — более 5 тысяч. 68% из них составляют предложения о работе во Владивостоке, 7% — приходится на Артем, в Находке и Уссурийске — по 5%. Наиболее высокий спрос на специалистов наблюдается в следующих десяти сферах: «Продажи» — 24% «Транспорт, логистика» — 12% «Производство» — 11% «Медицина, фармацевтика» и «Строительство, недвижимость» — 10% «ИТ, интернет, телеком» и «Рабочий персонал» — 9% «Банки, инвестиции, лизинг» — 8% «Административный персонал» и «Бухгалтерия, управленческий учет и финансы предприятия» — 6% Важную роль в жизни приморцев сыграли госпрограммы, проекты и меры поддержки, инициированные правительством Приморского края Photo: Медиахолдинг1Mi «Проще всего найти работу специалистам сфер „Медицина, фармацевтика“, „Страхование“, „Инсталляция и сервис“ — hh.индекс (количество претендентов на одну вакансию) составляет 0,4%. Сложнее всего приходится подгруппам „Начало карьеры, студенты“ — 7,8% „Высший менеджмент“ — 7,6%, „Искусство, развлечения, масс-медиа“ — 6%. В целом по региону наблюдается умеренный уровень конкуренции на рынке труда — 3 человека на одну вакансию. Данный индекс ниже по сравнению с прошлым годом, когда на одну вакансию претендовали в среднем 4 человека», — сообщают специалисты ресурса. В январе портал опубликовал список предложений от работодателей с наиболее высокой зарплатой. Среди них оказалось много рабочих и инженерных профессий. Например, мастер горный с зарплатой от 275 000 рублей (до вычета налогов). Или же машинист погрузочно-доставочной машины Caterpillar R1600H, Caterpillar R1300H, LH 410 (4-й, 5-й разряды) (от 250 000 до 350 000 рублей до вычета налогов), или главный обогатитель ЗИФ (от 200 000 руб. на руки), ведущий агроном (от 200 000 до 230 000 руб. на руки). Меры поддержки Думается, что важную роль в жизни приморцев сыграли госпрограммы, проекты и меры поддержки, инициированные правительством Приморского края. Одна из таких — госпрограмма «Содействие занятости населения Приморского края», в рамках которой жители края могут, например, получить временную работу. «Общими критериями для такого вида работ являются ограниченный период участия в них граждан — это несколько недель или месяцев, а также выполнение тех видов работ, для которых не требуется высокой квалификации и особых навыков. Таким образом, любой человек, нуждающийся в получении дополнительного дохода или испытывающий сложности в поиске постоянного трудоустройства, может временно подработать», — обозначила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая. Чтобы сохранить занятость населения в условиях непростой эпидемиологической обстановки и ограничительных мер, Правительство Приморского края дополнительно разработало специальный механизм предоставления работодателям субсидий на частичное возмещение заработной платы работников, задействованных во временных и общественных работах. По информации Минтруда Приморья, в 2020 году центр занятости и работодатели, которые готовы были предоставить гражданам временное трудоустройство, заключили 153 договора о совместной деятельности, предусмотрев тем самым создание 1491 рабочего места. Были трудоустроены более 1300 человек: 1209 из них находились под риском увольнения, 91 — безработные. Стоит отметить и сегмент для особой категории граждан — инвалидов. Так, в Приморье, согласно статистике Общероссийской Федеральной базы вакансий и резюме «Работа в России», доля работающих инвалидов трудоспособного возраста от их общего числа составила 27%. В этом направлении нашему региону еще есть куда расти. К концу декабря 2020 года во Владивостокской службе занятости населения состояли на учете 3505 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 3237 имели статус безработного, что в 5,3 раза больше, чем в начале 2020 года. В то же время организациями города было заявлено о наличии 26 тысяч различных вакансий. Самую высокую заработную плату получали специалисты, занятые в рыболовстве (145 тыс. рублей), рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (142 тыс. рублей), вспомогательной деятельности, связанной с морским транспортом (129 тыс. рублей), производстве легковых автомобилей (94 тыс. рублей). Низкая заработная плата отмечена в организациях, которые специализируются на розничной торговле обувью и изделиями из кожи (23 тыс. рублей), переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков (30 тыс. рублей). За год задолженность по выплате средств на заработную плату работникам снизилась в 10 раз и на 1 января 2021 года составила 3 млн рублей, в расчете на одного работника — 93,8 тыс. рублей. Причина задолженности- отсутствие собственных средств организаций. При этом одной из серьезных проблем в Приморье стало банкротство владивостокского завода «Радиоприбор» — ныне филиала ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова». В декабре 2020 года на ОАО «Радиоприбор» уже уволенным работникам было выплачено более 18 млн рублей задолженности по зарплате, оставшаяся сумма долга составляет 3 млн рублей 32 работникам. И поскольку на предприятии продолжатся увольнения и сокращения сотрудников, власти всерьез озаботились их дальнейшим трудоустройством. В связи с этим 16 февраля 2021 года во Владивостоке состоится ярмарка вакансий, где предприятия оборонно-промышленного комплекса и машиностроения предложат сотрудникам ОАО «Радиоприбор», попавшим по сокращение, новые рабочие места. Мария ПУШКАРЕВА. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 6

