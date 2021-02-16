«В начале года многие задумываются об изменениях в жизни в целом и в работе в частности. Мы отмечаем повышенную активность соискателей в январе уже не первый год. В начале первого месяца этого года отношение „активность кандидатов/количество вакансий“ во Владивостоке примерно такое же, как и год назад, но в других городах Приморья ситуация отличается — на одного активного кандидата приходится больше вакансий, чем в январе прошлого года. Таким образом, сейчас в городах Приморья дефицит персонала работодатели ощущают сильнее, чем ровно год назад», — рассказали специалисты FarPost.ru.